Tecla Insolia: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla vincitrice di Sanremo Young 2019, protagonista tra le Nuove Proposte a Sanremo nel 2020.

Tecla Insolia è stata la prima concorrente annunciata del Festival di Sanremo 2020, in quanto vincitrice del concorso Sanremo Young nel 2019. Ovviamente, sul palco dell’Ariston per il 70esimo festival ha cantato in gara tra le Nuove Proposte, ben figurando. Una grande esperienza da cantante prima di trovare la sua strada, prevalentemente, come attrice.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa artista ancora molto giovane ma con alle spalle diversi momenti di grande soddisfazione.

Chi è Tecla Insolia: la biografia

Tecla Marianna Insolia è nata il 13 gennaio 2004 a Varese sotto il segno del Capricorno. Da bambina si trasferisce con la famiglia a Piombino, in provincia di Livorno. Appassionata di canto fin da molto, coltiva questa passione insieme al suo percorso di studi, senza mai smettere di sognare in grande.

Cantante sul palco – www.notiziemusica.it

E infatti nel 2019 arriva per lei una prima grandissima occasione. Partecipa a Sanremo Young, il programma di Antonella Clerici dedicato ai talenti dai 14 ai 17 anni. Contro molti pronostici a lei sfavorevoli, Tecla arriva fino alla vittoria, e grazie al cambiamento di regolamento, a Sanremo si qualifica come prima concorrente del Festival di Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte.

Alla kermesse partecipa con il brano 8 marzo, il suo primo singolo in assoluto, e arriva seconda in classifica, aggiudicandosi il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci per aver raccontato il ruolo drammatico della donna in alcuni contesti sociali.

Forte di questo primo successo, nel 2018 viene assoldata come attrice per la prima volta, ottenendo una parte nella fiction L’allieva. Successivamente recita anche nella serie televisiva Vite in fuga. La prima prova da protagonista della sua carriera è però quella nei panni di Nada, all’interno del film tv La bambina che non voleva fare la cantante.

Apprezzata per queste sue avventure televisive, Tecla torna alla musica nel 2021 collaborando con Alfa nel brano Ti amo ma e in Faccio un casino. Nel 2022 pubblica invece il brano Oro, scritto con la collaborazione di un’altra grande donna della musica italiana, Noemi.

Cosa fa oggi Tecla Insolia

Nonostante sia riuscita a mantenere attiva la doppia carriera di cantante e attrice, oggi Tecla è molto più impegnata sul set che non sul palco. Nel 2025 ad esempio la ritroviamo nel cast della serie televisiva Sky Original L’arte della gioia.

La vita privata di Tecla Insolia: fidanzato e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se abbia un fidanzato o sia single, ma sappiamo che la storia del suo nome è piuttosto particolare. A quanto pare, la madre poco prima del parto era stata colpita da doglie molto dolorose. Ad aiutarla in quei momenti difficili fu un’ostetrica che faceva di nome proprio Tecla, che significa “gloria di Dio” o “dea illustre“.

Sai che…

– Tecla Insolia come Julia Roberts. Anche la cantante e attrice italiana ha fatto scalpore per essersi presentata sul red carpet, in particolare alla Festa del cinema di Roma del 2024, con le ascelle non depilate, come fatto dalla star hollywoodiana molti anni prima alla première londinese del film Notting Hill. Una scelta che a quanto pare, nel caso di Tecla, è stata però il frutto di esigenze di copione.

– La sua cantante preferita, come per molte ragazze della sua generazione, è la superstar americana Ariana Grande.

– Ha vissuto fino a poco tempo fa a Piombino con la madre Maria, il padre Vincenzo e i fratelli Gioele e Santiago. Non sappiamo se abiti ancora con loro o si sia trasferita per motivi di lavoro.

– Tra gli italiani non disdegna i grandissimi del passato, come Luigi Tenco e Lucio Battisti.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Frequenta l’Istituto tecnico per Grafico pubblicitario.

– Le sue materie preferite a scuola sono arte, storia e italiano.

– Su Instagram Tecla Insolia ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tecla Insolia, ecco una playlist presente su Spotify: