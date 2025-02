Tommy Cash: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper estone all’Eurovision Song Contest 2025.

Rapper controverso, artista concettuale da molti incompreso, personaggio ambiguo e sempre pronto a provocare, con i suoi atteggiamenti o con le sue opere d’arte. Questo e molto altro è Tommy Cash, il rapper estone dell’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea che ha diviso l’Italia con la sua Espresso macchiato, per alcuni un concentrato di stereotipi, per altri un bizzarro omaggio. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tommy Cash: biografia e carriera

Thomas Tammemets, questo il vero nome di Tommy Cash, è nato a Tallinn il 18 novembre 1991 sotto il segno dello Scorpione in una famiglia piuttosto povera, nel distretto di Kopli. Poliglotta fin da bambino, dimostra molto presto di non essere particolarmente portato con la scuola, ma di avere un certo estro artistico che lo porta a farsi conoscere come artista di strada, in particolare come writer.

Eurovision Song Contest – www.notiziemusica.it

Nel 2012 dà il via alla sua carriera musicale pubblicando tre singoli su SoundCloud, ma è solo l’anno dopo, con il brano Guez Whoz Bak, che per la prima volta si fa conoscere a livello nazionale. Grazie ad alcune collaborazioni prestigiose, anche con artisti russi, verso la metà degli anni Duemiladieci riesce a imporsi anche al di fuori dell’Estonia.

Tra una provocazione e l’altra, Tommy riesce così a raggiungere palchi prestigiosi come quello di Tomorrowland, e proprio quando sembra che tutto possa portarlo a conquistare anche l’America, un tour programmato nel 2020 viene annullato a causa della pandemia da Covid.

Nonostante la momentanea delusione, riesce a confermare il suo successo anche negli anni post-pandemici, fino a mettersi in gioco, sul finire del 2024, per la conquista dell’Eurovision Song Contest.

Cosa fa oggi Tommy Cash

Vincitore dell’Eesti Laul 2025, il festival che decreta il rappresentante dell’Estonia all’Eurovision Song Contest, con il brano Espresso macchiato, pieno di frasi in italiano, Tommy si è guadagnato il diritto di gareggiare a Basilea.

La discografia in studio

2014 – Euroz Dollaz Yeniz

2018 – Yes

La vita privata di Tommy Cash: fidanzata e figli

Sulla sua vita sentimentale non abbiamo alcuna informazione. Non sappiamo se sia fidanzato, single, sposato, abbia figli o meno. Sui social preferisce infatti dedicarsi solo a scatti riguardanti la sua carriera artistica.

Sai che…

– Ha origini estoni, russe, ucraine e kazake.

– A causa di alcuni problemi di droga è stato più volte espulso da scuola e non è mai riuscito ad andare oltre la scuola secondaria.

– Nel 2019 è riuscito a esporre nel museo d’arte di Tallinn il suo sperma, con la complicità dell’artista Rick Owens.

– Non sappiamo se abiti ancora a Tallinn o si sia trasferito in altre città più importanti dal punto di vista dell’industria musicale.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Tommy Cash ha un account ufficiale da milioni di follower, ma è molto seguito anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tommy Cash, ecco una playlist presente su Spotify: