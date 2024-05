Käärijä: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper protagonista all’Eurovision Song Contest.

Se c’è una cosa che rende l’Eurovision una delle kermesse più affascinanti nel mondo della musica è la sua capacità di diventare vetrina per generi musicali che spesso rimangono lontani dai grandi circuiti internazionali. Ad esempio, l’hip hop finlandese, che è stato ben rappresentato nella competizione del 2023 da Käärijä. Scopriamo insieme le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo artista pronto a sorprendere il mondo intero.

Chi è Käärijä: biografia e carriera

Jere Pöyhönen, questo il vero nome di Käärijä, è nato a Helsinki il 21 ottobre 1993 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto nel quartiere Ruskeasanna di Vantaa, il rapper ha scoperto la passione per la musica da giovanissimo, imparando molto presto a suonare la batteria. Ma le percussioni non erano abbastanza, e nel 2014 ha iniziato a produrre la propria musica, scoprendo il suo talento.

Fino al 2017 ha pubblicato i suoi primi brani da indipendente, per poi firmare con un’etichetta, la Monsp Records, in orbita Warner. Pubblica in questi anni i suoi primi singoli ufficiali e poi anche un EP, prima di dare alle stampe nel 2020 il suo album di debutto: Fantastista.

La grande occasione della sua carriera è arrivata però qualche anno dopo, quando ha partecipato all’Uuden Musiikin Kilpailu, programma attraverso il quale la Finlandia seleziona il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest. Uno show che lo ha visto vincitore con l’inedito Cha cha cha grazie sia al televoto che al voto della giuria. Un successo straordinario confermato anche dal successivo primo posto nella classifica dei singoli finlandesi. È stato lui, dunque, a rappresentare il popolo finnico a Liverpool.

Cosa fa oggi

Nonostante arrivasse alla kermesse non come il favorito, a Liverpool il rapper finlandese ha sfiorato la vittoria, superato solo dalla svedese Loreen, assoluta dominatrice della kermesse fin dall’annuncio della sua partecipazione. Il secondo posto di Käärijä è arrivato con ben 376 punti e con la preferenza assoluta da parte del televoto.

Dopo l’Eurovision, il suo singolo è risultato il più venduto il Finlandia ed è entrato in classifica in molti altri paesi. Risultati che gli hanno permesso di conquistare l’MTV Europe Music Award per il miglior artista nordico. Nel 2024 è quindi tornato all’Eurovision come ospite della seconda semifinale di Malmö.

La vita privata di Käärijä: fidanzata e figli

Non conosciamo alcun dettaglio sulla vita sentimentale del rapper e non sappiamo se sia fidanzato o meno.

Sai che…

– Le origini del suo nome d’arte sono da ricollegare a uno scherzo con i suoi amici sul gioco d’azzardo, tema che è spesso presente nelle sue canzoni.

– Dove vive il rapper finlandese? Probabilmente è rimasto a vivere in Finlandia, nonostante il successo mondiale.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Käärijä ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

