Bella Thorne: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’ex fidanzata di Benji.

Provocante e provocatrice, controversa ed estremamente sincera, Bella Thorne è certamente uno dei personaggi più chiacchierati del 2019. Attrice ma anche cantante e scrittrice, ha già messo insieme un numero importante di gossip e scandali, diventando in pochi anni una star tanto amata dai giovani quanto ‘detestata’ dai più bacchettoni. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa piccola stella dello showbiz americano.

Chi è Bella Thorne: biografia e carriera

Annabella Avery Thorne è nata a Pembroke Pines, in Florida, l’8 ottobre 1997 sotto il segno della Bilancia. Talento precoce, ha debuttato nel mondo del cinema già nel 2003, con un cameo nel film Fratelli per la pelle.

Bella Thorne

Quattro anni più tardi entra nel cast di Dirty Sexy Money, ottenendo una visibilità molto grande. Nel 2008 ha poi recitato in My Own Worst Enemy, che le ha permesso di conquistare Young Artist Award.

Il ruolo che l’ha resa più famosa è però quello di CeCe Jones nella serie Disney A tutto ritmo. Per poter interpretare il personaggio, una ballerina, ha preso per diversi mesi lezione di danza, con risultati eccellenti.

In questo periodo ha iniziato a sognare anche una carriera nel mondo della musica. Debutta nel 2019 con il singolo Watch Me, capace di arrivare fino all’86esima posizione nella classifica Billboard dei singoli

La sua carriera prosegue così divisa tra recitazione e musica, sempre legata alla Disney, fino a quando nel 2013 non decide di firmare per la Hollywood Records. Ha quindi iniziato a lavorare sul suo primo album, ma la gestazione è più lunga e complicata delle previsioni.

L’attesa per il disco inizia a crescere, e intanto la cantante-attrice torna a recitare in diversi film. Riesce a lanciare un EP dal titolo Jersey nel 2014. Si tratta di un altro fuoco di paglia e, di fatto, per rivederla nel mondo della musica bisogna attendere il 2018, quando ha firmato per la Epic e ha annunciato l’arrivo del suo album di debutto, What Do You See Now?, previsto per il 2019.

Di seguito Goat, uno dei singoli che dovrebbero far parte della tracklist del primo disco di Bella:

La vita privata di Bella Thorne: fidanzato

Nel 2016 la Thorne ha rivelato di essere bisessuale. Tuttavia, nel 2019 ha dato sfogo al suo lato etero e ha iniziato una solida relazione con Benjamin Mascolo, il Benji della musica italiana.

Poco dopo l’ufficialità della loro relazione, Bella è stata coinvolta in una brutta storia. Un hacker le ha rubato delle foto hot, e la cantante ha deciso di pubblicarle per indebolire il suo ricatto, scatenando una polemica clamorosa. Dopo tre anni di grande amore, comunque, Bella e Benji si sono lasciati poco prima dell’estate 2022.

Sai che…

– Bella Thorne è alta 1 metro e 73.

– Ha tre fratelli maggiori, una sorellastra, e altri due fratelli che hanno seguito la sua carriera di attrice.

– Ha dichiarato di avere origini italiane e irlandesi, oltre che cubane da parte di padre.

– In passato ha recitato anche nella serie tv The O.C.

– Tra le cantanti cui s’ispira ci sono Britney Spears, Kesha e le Destiny’s Child.

– Su Instagram Bella Thorne ha un account ufficiale da milioni di follower.

