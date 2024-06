Chi è Benjamin Mascolo, il Benji che canta con Fede

Benji: la carriera, la vita privata e le curiosità su Benjamin Mascolo, il giovane cantautore del duo Benji & Fede.

Benji e Fede sono stati, e sono ancora oggi, uno dei fenomeni musicali più importanti della loro generazione in Italia. Basti pensare che sono tra i pochi casi di artisti non venuti fuori dai talent ma emersi solo grazie alla forza di internet. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla vita privata e la carriera del cantautore modenese.

Chi è Benji: biografia e carriera

Benjamin Mascolo, questo il vero nome di Benji, è nato a Modena il 20 giugno 1993 sotto il segno dei Gemelli. Figlio di un uomo italiano, Alfonso, e di una donna australiana, Jocelyn, ha studiato nel paese d’origine della madre, diplomandosi al Rosny College di Hobart.

Benjamin Mascolo

La sua carriera artistica inizia il 10 dicembre 2010, quando conosce via internet un certo Federico Rossi. I due trovano subito un grande feeling, e con il nome Benji e Fede iniziano a pubblicare una serie di cover su YouTube, riscontrando un discreto successo. Nel 2014 tentano l’avventura tra le Nuove Proposte di Sanremo, ma non riescono a superare le selezioni. Per loro fortuna, riescono a mettere in piedi un tour nelle piazze, e in una data vengono notati da un talent della Warner Music, che gli propone un contratto discografico.

Da lì inizia l’ascesa di Benji e del suo amico Fede, che lanciano una serie di album di grande successo: 20:05, 0+, Siamo solo noise e Good Vibes. Di seguito il video di Dove e quando, la hit estiva del 2019 del duo:

Cosa fa oggi Benji

Nel 2020, proprio nell’anno della pandemia, Benji e Fede hanno deciso di separare le loro strade, regalandosi un ultimo grande concerto all’Arena di Verona. A causa della pandemia, l’evento è slittato di un anno, al 2021.

Da quel momento il cantautore modenese ha tentato di trovare la sua strada da solista e ha pubblicato, con lo pseudonimo B3N, il suo primo album da solista, California, senza ottenere il successo immaginato.

Il 28 maggio 2024, a sorpresa, lui e Fede hanno però annunciato su Instagram una clamorosa reunion, pubblicando un nuovo singolo, Musica animale, e dando appuntamento a tutti i propri fan all’Unipol Forum di Milano per un nuovo concerto.

La vita privata di Benjamin Mascolo: chi è la fidanzata

Sulla sua vita privata del cantautore modenese è sempre stato molto ‘abbottonato’, fino al 2019, quando ha reso pubblica la sua relazione con l’attrice e cantante, ex stellina della Disney, Bella Thorne. I due si sono messi insieme instaurando una relazione poliamorosa che ha fatto molto rumore sia in Italia che all’estero. Dopo tre anni d’amore e una promessa di matrimonio, la loro storia è però finita poco prima dell’estate 2022.

Segue un periodo molto difficile, tra droga e depressione, ma a salvarlo dal baratro interviene una nuova donna, un nuovo grande amore: Greta Cuoghi. I due hanno instaurato negli ultimi anni una relazione molto importante e nel giro di pochi mesi hanno deciso, in gran segreto, di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato nel novembre del 2023 in Comune.

Parlando di questa svolta, come riferito da Repubblica, Benji ha confessato la sua felicità: “Sono molto geloso della mia vita: ho ritrovato gli amici, è il mio luogo sicuro. C’è un cerchio stretto di persone intorno a me, amo una ragazza, sogno di farmi una famiglia. Mi sono dato regole, mangio bene, faccio attività fisica e tutte le mattine rifacciamo il letto. Ho la tranquillità che cercavo, ma ho dovuto odiare la mia vita per trovarla“.

Chi è Greta Cuoghi, la moglie di Benji

Non conosciamo molti dettagli su Greta Cuoghi, non essendo un personaggio pubblico. Sappiamo che è nata a Modena e dovrebbe essere classe 2003. I due si sono conosciuti nel 2022, quando Benji ha fatto rientro in Italia dopo l’avventura, agrodolce, in America. Lo ha raccontato lo stesso cantante a Vanity Fair: “Mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. (…) è più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli“.

Sai che…

– Sa suonare anche la batteria.

– Lui e Fede hanno cantato la sigla di Che campioni Holly e Benji con Cristina D’Avena all’interno dell’album Duets – Tutti cantano Cristina.

– Non sappiamo dove risieda abitualmente. Pur tornando spesso a Modena, ha vissuto sicuramente in America e passa molto tempo anche a Milano.

– Non sappiamo a quanto ammontino i guadagni del cantante.

– Ama il calcio e da bambino sognava di diventare calciatore.

– Su Instagram Benji ha un account ufficiale da milioni di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Benji, ecco una playlist presente su Spotify: