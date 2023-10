Scopriamo insieme la carriera e la vita privata di Simon Le Bon: dal successo coi Duran Duran al matrimonio con Yasmine.

Simon John Charles Le Bon, conosciuto semplicemente come Simon Le Bon, è il cantante e leader dei Duran Duran, una delle band pop rock più amate degli anni Ottanta (e non solo). Nato nella cittadina di Bushey, in Inghilterra, il 27 ottobre 1958, sotto il segno dello scorpione, ha iniziato a cantare da bambino, fino a raggiungere il successo con la propria band, capace di scrivere hit divenute col tempo immortali.

Chi è Simon Le Bon: biografia e carriera

Dopo due anni di lavoro in Israele, Simon Le Bon venne portato ai provini per entrare nei Duran Duran dall’allora fidanzata Fiona Kemp nel 1980. Venne preso non solo per le capacità canore, ma per il talento nella stesura dei testi. Nel 1981 il gruppo pubblicò il suo primo album, Duran Duran: fu subito un successo planetario. I primi dischi della band furono premiati con numerosi dischi di platino, trascinati da hit come Hungry Like the Wolf e Save a Prayer.

Dopo una parentesi nel 1985 con gli Arcadia, tornò nei Duran Duran l’anno successivo. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta il gruppo subì un calo di popolarità, per poi tornare in auge verso la metà degli anni Novanta, grazie anche al successo della hit Ordinary World, cantata anche con Luciano Pavarotti. Negli anni Duemila il gruppo inglese, pur modificando qualcosa nel proprio sound, ha continuato a riscuotere consensi fino ai giorni nostri.

Duran Duran

Cosa fa oggi Simon Le Bon? Continua a essere il frontman assoluto del suo storico gruppo, con cui è tornato alla musica nel 2021 con un nuovo album Future Past. Di seguito il video del loro singolo Anniversary:

La vita privata da Simon Le Bon: figlie e moglie

Dopo una relazione turbolenta con la modella Claire Stansfield, Simon Le Bon trovò l’amore vero nel 1985. Sfogliando una rivista di moda, il cantante vide per la prima volta la modella iraniana Yasmine Parvaneh. Folgorato, decise di contattare l’agenzia per poterla incontrare. Fu un amore fulmineo, e dopo pochi mesi i due convolarono a nozze, precisamente il 27 dicembre 1985.

Dal matrimonio di Simon Le Bon e la moglie Yasmine sono nate tre figlie: Amber Rose Tamara, Saffron Sahara e Tallulah Pine. La primogenita, nata il 25 agosto del 1989, ha seguito le orme della madre ed è una modella. La secondogenita, nata il 25 settembre 1991, è invece una cantante, proprio come il padre. La più giovane, nata il 10 settembre 1994, è invece ancora alla ricerca della propria strada. Il 6 giugno 2018, Simon Le Bon è diventato nonno dopo la nascita di Tato Arturo Le Bon, figlio della secondogenita Saffron Sahara.

Sai che…

– Il cantante dei Duran Duran non ha account ufficiali sui social, ma è possibile seguire le sue gesta attraverso l’account Instagram del gruppo.

– Ha frequentato il Pinner County Grammar School, stesso liceo in cui aveva studiato pochi anni prima Elton John.

– Ama le barche a vela, ha giocato a baseball da ragazzo e tifa per il Manchester United.

– Ha dichiarato di essere agnostico.

– Non si conosce il valore del patrimonio di Simon Le Bon, che nel 2020 avrebbe però guadagnato oltre 70 milioni di dollari.

– È stato protagonista (pur non partecipando alle riprese) di un film italiano del 1986, Sposerò Simon Le Bon, di Carlo Cotti con Barbara Blanc e Gianmarco Tognazzi, pellicola tratta dall’omonimo libro di Clizia Gurrado.

– Cosa c’entra Simon Le Bon con i Maneskin? Lo storico cantante dei Duran Duran durante l’Eurovision 2021 fece il tifo pubblicamente per la band italiana.

