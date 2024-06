Tutte le curiosità su Federico Rossi, il cantante che sognava di fare il calciatore

Federico Rossi: la carriera, la vita privata e le curiosità su Fede del duo Benji e Fede, uno dei gruppi più importanti del pop in Italia.

Benji e Fede sono stati, e sono, uno dei gruppi più popolari degli anni Duemiladieci in Italia. Uno dei pochi fenomeni nati sul web senza l’ausilio di talent show. Andiamo a scoprire qualcosa in più su una metà del celebre duo scioltosi momentaneamente nel 2020: Federico Rossi.

Chi è Federico Rossi: biografia e carriera

Federico Rossi è nato a Modena il 22 febbraio 1994 sotto il segno dei Pesci. Da sempre appassionato di musica, il 10 dicembre 2010 conosce su internet un giovane musicista come lui, tale Benjamin Mascolo. Il feeling tra i due è straordinario, e ben presto decidono di mettere su un duo, Benji e Fede.

Federico Rossi

La loro carriera comincia con delle cover su YouTube, ma nel 2015 decidono di provare il grande salto e partecipano alla selezione per Nuove Proposte del Festival di Sanremo. La loro avventura non ha però fortuna, e non riescono ad arrivare alla selezione finale.

Senza demordere, partono in giro per un tour nelle piazze italiane, e durante una tappa vengono notati da un talent scout che li porta a firmare un primo contratto con la Warner. Così, nel 2015 la loro popolarità inizia ad accrescersi, grazie anche al successo del singolo Tutta d’un fiato, che trascina anche il loro album di debutto, 20:05:

Nel 2016 pubblicano il loro secondo album, 0+, e certificano il loro straordinario successo, tanto da arrivare a vincere il premio Best Italiana Act agli MTV European Music Awards.

Ancora oggi Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono tra i cantanti italiani più apprezzati dai giovani e non solo, come dimostra il successo dei loro dischi più recenti, Siamo solo noise e Good Vibes, quest’ultimo trascinato dalla hit estiva Dove e quando:

Nel 2020 hanno però scelto di separare le loro strade, in maniera temporanea. Lo hanno fatto concedendosi un ultimo grande concerto all’Arena di Verona nel 2021. Nello stesso anno Fede ha tentato di prendere parte a Sanremo, senza riuscirci. Lo stesso esito ha avuto il suo tentativo nel 2022, anno in cui ha comunque lasciato un tormentone molto apprezzato in compagnia di Annalisa.

Cosa fa oggi Federico Rossi

Sia Fede che Benji, pur tentando la fortuna da solisti, non hanno ottenuto i risultati sperati. Anche per questo motivo, oltre che per altre ragioni più volte spiegate, i due hanno annunciato il 28 maggio 2024 la loro reunion per un concerto all’Unipol Forum di Milano. Quasi in contemporanea hanno lanciato il loro nuovo singolo, Musica animale:

La vita privata di Federico Rossi: chi è la fidanzata

Fede è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma nel 2018 ha iniziato una relazione turbolenta con Paola Di Benedetto, modella ed ex madre natura a Ciao Darwin. I due si sono lasciati per qualche mese nel 2019, dopo le voci di un presunto tradimento di Fede, che avrebbe avuto una relazione (non confermata) con la collega Emma Muscat.

Durante l’estate Fede e Paola si sarebbero riavvicinati e la loro storia sembrava essere ripresa più forte di prima, tanto da portarli a iniziare una convivenza a Milano nel 2020. Purtroppo però anche dopo questa svolta non hanno avuto fortuna, e hanno rotto, forse definitivamente, verso la metà del 2021.

Dopo questa importante storia, Fede ha cercato di tenere segrete le sue disavventure amorose. Nell’estate del 2023 si è parlato però di una presunta nuova storia con Orian Ichaki, modella israeliana che a sua volta vanta un passato come madre natura nella trasmissione di Paolo Bonolis.

Sai che…

– Nel 2016 hanno partecipato come ospiti al Festival di Sanremo.

– Le fan di Benji e Fede si chiamano Dreamers, nome tratto dal motto del duo, ovvero ‘Vietato smettere di sognare’ (tra l’altro titolo della loro prima biografia).

– I due hanno una mascotte, Mucchino, un pupazzo rosa che portano sempre con loro durante i tour.

– Non sappiamo dove vive ora con precisione. Potrebbe essere rimasto a Modena ma anche essersi trasferito a Milano.

– Fede ha numerosi tatuaggi, in ricordo di molti momenti importanti della sua vita.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ama i Minions e odia viaggiare in aereo.

– Da piccolo voleva fare il calciatore.

– Su Instagram Fede Rossi ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Federico Rossi, ecco una playlist presente su Spotify: