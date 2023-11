Alla scoperta di Annalisa Scarrone, la cantante con la passione per la fisica e il talento per la recitazione.

Nata 5 agosto 1985 a Savona sotto il segno del Leone, Annalisa Scarrone, o Nali per i suoi fan, è forse una delle cantanti più determinate che abbia percorso la via dei talent. È la prova tangibile del fatto che partecipare ad Amici non significhi necessariamente successo ed è la dimostrazione che anche oggi o studio e la dedizione fanno la differenza.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata della cantante in grado di trasformarsi in vera popstar a distanza di diversi anni dalla sua partecipazione nel talent di Canale 5.

Chi è Annalisa Scarrone: biografia e carriera

Annalisa Scarrone inizia a suonare all’età di sei anni e forse in quel momento già ha deciso cosa farà da grande: la cantante. Non è solo il sogno di una bambina, è piuttosto l’esigenza di esprimere un talento e Annalisa farà di tutto per riuscire a coronare il suo sogno.

Ancora giovanissima inizia a prendere lezioni di chitarra, poi studierà anche pianoforte e flauto traverso, tanto per avere una solida base da cui partire prima di iniziare a prendere lezioni di canto.

Annalisa

In effetti Annalisa non è solo talento: lei è il frutto di sacrifici, fatica, studio e dedizione. Ma a sorprendere forse non è tanto questo. Sono tantissime infatti le persone che hanno dedicato la vita alla musica; molte hanno sfondato, moltissime non hanno neanche accarezzato il successo.

Annalisa non solo è riuscita a imporsi nel panorama musicale italiano, ma ha anche proseguito gli studi conseguendo una laurea in fisica, il tutto senza sostanziali ritardi sui tempi di conseguimento. Ecco, riuscire a mantenere altissima l’asticella su più fronti è una dote non da tutti.

Nel 2011 arriva la svolta per la cantante che, dopo diverse porte in faccia, riesce a entrare nell’accademia di Amici. Annalisa Scarrone si mette in mostra soprattutto agli occhi della critica, non riuscendo però a vincere. In quell’edizione il trionfo va a Virginio. Il pubblico farà fatica a comprenderla, o meglio ci metterà del tempo, la giuria invece noterà da subito la tecnica raffinata della ragazza. Cavalcando l’onda del successo, Nali si presenta così a Sanremo e deicide di alzare ulteriormente l’asticella.

Annalisa

Inizia a scrivere i testi delle proprie canzoni e apporta qualche modifica a un arrangiamento musicale che considera troppo sentito, poco originale. La trasformazione segnerà di fatto la sua consacrazione. Le canzoni di Annalisa Scarrone iniziano a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.

Ha abbattuto le barriere del talent e, come dimostrato dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2018, si è affermata come una cantante artisticamente matura e ben definita, con un suo look e un suo genere. Nel 2021 a Sanremo ha partecipato nuovamente, con il brano Dieci, per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera.

Cosa fa Annalisa oggi

Dieci rappresenta a tutti gli effetti una svolta. Dopo aver concluso il percorso dell’album Nuda, Annalisa decide infatti di lavorare con ancora più meticolosità sul suo look e sulla sua scrittura. Si ripresenta quindi sulle scene nel 2022 con i Boomdabash nel singolo estivo Tropicana.

Si tratta dell’anteprima al suo ritorno in grande stile con il brano Bellissima, che nel 2023 diventa virale su TikTok e gli altri social e le permette di dare il via al momento di miglior brillantezza della sua carriera. A pochi mesi di distanza lancia anche un nuovo singolo, Mon Amour, in grado di trasformarsi in un vero tormentone estivo.

A completare il momento d’oro arriva anche il suo primo duetto con Fedez e con gli Articolo 31 nel tormentone Disco Paradise. Trasformatasi d’un tratto in una popstar in grado di rivaleggiare con Elodie per lo scettro di cantante più rappresentativa del nostro pop, dà quindi alle stampe il suo ottavo album, E poi siamo finiti nel vortice, in grado di raggiungere il primo posto nella classifica Fimi degli album.

Contestualmente, per la prima volta dà vita a uno straordinario concerto al Forum di Assago, il suo primo in un palasport, anteprima del tour nei palazzetti del 2024.

Annalisa: la discografia in studio

2011 – Nali

2012 – Mentre tutto cambia

2013 – Non so ballare

2015 – Splende

2016 – Se avessi un cuore

2018 – Bye bye

2020 – Nuda

2023 – E poi siamo finiti nel vortice

La vita privata di Annalisa: marito e figli

Nonostante sia stata sotto le luci dei riflettori prima ad Amici e poi a Sanremo, la ragazza è sempre riuscita a mantenere inviolata la propria privacy. Il profilo Instagram di Annalisa Scarrone è ricco di foto ma sono soprattutto scatti legati al lavoro. Viaggi, spostamenti, preparativi per i concerti. Nulla o quasi della sua vita privata.

Le notizie in tal senso si sono esaurite a lungo dopo la fine, nel 2017, della sua storia con Davide Simonetta, storico fidanzato di Annalisa, anche lui impegnato in ambito musicale come autore e come produttore. La cantante ha rivelato però di essere rimasta in buoni rapporti con Davide e ora li legherebbe un rapporto di sincera amicizia, come dimostrato dal fatto che i due continuano a lavorare insieme.

Ma allora chi è il fidanzato di Annalisa? Lei non lo aveva mai confermato, e alcuni pensavano potesse essere Marian Richero, un ragazzo bulgaro, classe 1987, di cui si hanno pochissime informazioni. Invece, nel 2023 la cantante è uscita allo scoperto e nel corso dell’estate è convolata a nozze con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere. I due si sono sposati prima con una cerimonia segreta ad Assisi, poi hanno festeggiato con i loro amici in Liguria.

Annalisa

Uno dei pochi amori che Annalisa non nasconde sui social è quello per i gatti! Ha un vero e proprio debole per i simpatici felini domestici che compaiono spesso nelle sue foto. In occasione della sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo è iniziato a circolare con insistenza il gossip secondo cui Annalisa fosse in dolce attesa.

A trarre in inganno sarebbe stato un vestito rosso dal quale si intravedeva quello che la stampa scandalistica aveva indicato come un pancino sospetto. La notizia ha fatto il giro del web e non si è fermata neanche dopo l’intervento della stessa Annalisa che in conferenza stampa ha seccamente negato di essere incinta.

Tra l’altro, anche dopo il matrimonio si sono diffuse voci di una sua gravidanza immediata, anche stavolta smentite dalla cantautrice attraverso un post su X (l’ex Twitter).

Sai che…

– Che lavoro fanno i genitori di Annalisa cantante? Sono due professori, la madre di inglese, il padre di matematica.

– In che anno ha vinto Annalisa Amici? Non ha mai vinto, ma ci è andata vicina nel 2011.

– Chi ha scritto la canzone Mon Amour di Annalisa? La stessa cantautrice ligure con Paolo Antonacci e il fido Davide Simonetta.

– Non può mancare per lei un’esperienza da attrice che arriva con la partecipazione al film Babbo Natale non viene da Nord.

– Dove vive Annalisa? Dopo un periodo negli States, è tornata a vivere a Chiavari, nella sua Liguria, in provincia di Savona. Non conosciamo i suoi guadagni, il suo patrimonio e il suo stipendio.

– Nali è alta 1 metro e 67.

– Com’è dimagrita Annalisa? Lo ha svelato la stessa cantante: un po’ è merito di una dieta, un po’ della liberazione da ansie, paranoie e stress.

– Annalisa non è vegetariana ma è pescetariana (mangia verdure e pesce). È anche una grande sostenitrice dei diritti degli animali e di altre cause sociali.

– Su Instagram Annalisa ha un account ufficiale molto seguito.

