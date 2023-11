Elodie Di Patrizi: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante romana divenuta famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi.

Elodie Di Patrizi è sicuramente una delle cantanti più talentuose che siano mai uscite da Amici di Maria De Filippi. Dotata di un timbro piuttosto riconoscibile e di un’attitudine di grande impatto, ha saputo conquistare tutti a suon di brani pop molto semplici ma accattivanti. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata dell’ex cantante dai capelli rosa.

Chi è Elodie: biografia e carriera

Elodie Di Patrizi è nata a Roma il 3 maggio 1990 sotto il segno del Toro. Di padre italiano e madre francese creola, originaria della Guadalupa, ha iniziato da giovanissima una carriera da modella, abbandonata però per inseguire il sogno di imporsi nel mondo della musica, la sua più grande passione.

Elodie

Eliminata alle fasi iniziali di X Factor nel 2009, riesce a rifarsi ad Amici di Maria De Filippi nel 2015. Nel talent di Canale 5 fa una bellissima figura, arriva seconda e vince i premi della Critica e di RTL 102.5. In quello stesso anno debutta nel mondo discografico con l’album Un’altra vita, prodotto dal cantautore Fabrizio Moro.

Trascinato dalla fama derivatagli da Amici, il disco arriva fino alla seconda posizione in classifica, ottenendo la certificazione d’oro. Di seguito il video del singolo Un’altra vita:

All’interno del primo album si può trovare un altro brano di grande rilevanza, Amore avrai, scritto da Emma Marrone. Il rapporto con la cantante salentina è stretto in questi anni, ed Elodie l’accompagna anche in alcune date dell’Adesso Tour.

Nel 2017 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con un altro brano scritto in parte da Emma, Tutta colpa mia. Alla fine della kermesse l’artista riesce a piazzarsi all’ottavo posto:

Tutta colpa mia è anche il titolo del suo secondo album, prodotto da Emma Marrone e Luca Mattioni. Il disco riesce ad avere un grande successo commerciale, raggiungendo in pochi mesi la certificazione di platino.

Nel 2018 Elodie volta pagina. A maggio esce Nero Bali, con l’amico Michele Bravi e Gué Pequeno. La canzone si impone come uno dei tormentoni dell’estate:

A Gué Pequeno, Elodie ricambia il favore partecipando a un suo brano inserito nell’album Sinatra. Sul finire dell’anno lancia quindi un nuovo singolo, stavolta in collaborazione con Ghemon, dal titolo Rambla. Nel 2019 partecipa al nuovo singolo dei The Kolors, Pensare male, e collabora con Marracash, prima di annunciare la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 con Andromeda, brano scritto da Mahmood.

Nella kermesse ha raggiunto un buon risultato, chiudendo al settimo posto nella classifica generale. Si trasforma quindi, da questo momento in avanti, in regina delle hit estive, pubblicando prima Guaranà e poi collaborando con Takagi e Ketra in Ciclone.

Elodie

Superata l’estate, ha prestato la voce per un duetto importante anche al rapper romano Carl Brave. Nel 2021 si è rilanciata ancora una volta con il singolo Vertigine, seguito a inizio 2022 dal successo straordinario di Bagno a mezzanotte. Per lei è il momento della svolta elettronica e dell’inizio di un progetto discografico confluito nell’album Ok. Respira (anticipato dalla partecipazione a Sanremo 2023 con il brano Due) e nell’uscita del primo clubtape della storia, Red Light.

Nel frattempo, Elodie si è imposta come star non solo nel mondo della musica, ma anche del cinema, ha suonato per la prima volta al Forum di Assago e ha potuto dare il via al suo primo tour nei palazzetti. Nell’estate 2023 ha anche collaborato con Marco Mengoni nel singolo Pazza musica, anticipato dall’uscita a febbraio, su Amazon Prime Video, della prima docu-serie dedicata alla sua vita e alla sua carriera, Sento ancora la vertigine.

Elodie: la discografia in studio

2016 – Un’altra vita

2017 – Tutta colpa mia

2020 – This Is Elodie

2023 – Ok. Respira

La vita privata di Elodie

La cantante romana ha avuto durante il periodo di Amici una relazione con il concorrente Lele Esposito. Il loro rapporto è durato però solo fino al 2017. Dopo un periodo di pausa, la cantante è tornata con il deejay Andrea Maggino, il suo grande amore prima dell’avvento di Lele. Il ritorno di fiamma è però durato poco.

Sotto i riflettori è finito ultimamente il rapporto tra Elodie e Marracash, noto rapper con cui ha collaborato nel brano Margarita. I due sono stati inizialmente pizzicati dai fotografi in atteggiamenti piuttosto intimi, per poi confermare l’inizio di una vera storia d’amore. La loro relazione è durata circa due anni, ma è finita nel 2021, durante la lavorazione per il nuovo album di Marra. Sono rimasti però in buoni rapporti, come confermato dalle dolci dediche che si sono scambiati. Nell’ottobre 2021 Elodie è stata pizzicata dai fotografi insieme a un altro uomo, il manager e modello Davide Rossi.

La relazione con il modello è durata poco. Dopo essersi per un periodo breve riavvicinata a Marracash, la cantante ha iniziato, nell’estate del 2022, una storia con l’ex motociclista Andrea Iannone, con cui ha ritrovato la felicità.

Sai che…

– La cantante aveva provato a entrare ad Amici già nel 2009.

– Da anni è una sostenitrice dei diritti della comunità Lgbtqia+ e nel giugno del 2022 è stata anche madrina del Pride di Roma.

– Tra le sue apparizioni televisive va ricordata la partecipazione al Festival di Castrocaro come giurata, la conduzione di una serata di Sanremo nel 2021 e la partecipazione a Celebrity Haunted, conclusa con la vittoria.

– Elodie è stata al centro di numerose polemiche per i numerosi scatti osé pubblicati sui social e per i tanti video sensuali girati dal 2020 in poi. La cantante si è però ‘difesa’ affermando che per lei l’utilizzo del corpo è un atto politico finalizzato a rivendicare l’indipendenza della donna.

– Ha partecipato al concerto di beneficenza Amiche in Arena, cantando per l’occasione con Loredana Bertè, Emma Marrone e con tutte le altre protagoniste dell’evento.

– Ha duettato con Francesco Renga nel brano Così diversa.

– Ha preso parte anche al film Non c’è kampo diretto dallo scrittore Federico Moccia. Il suo debutto da protagonista al cinema è arrivata però con il film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa del 2022.

– Nel settembre del 2018 ha subito un piccolo intervento alle corde vocali, che le ha impedito di cantare per un paio di mesi.

– Chi è la sorella di Elodie? Si chiama Fey Di Patrizi e nel 2023 ha fatto anche il suo esordio come modella.

– Ha vinto numerosi premi nella sua carriera, tra cui un Ciak d’oro come Rivelazione dell’anno, un David di Donatello per la Miglior canzone originale (Proiettili). Inoltre è stata candidata tre volte nella categoria Miglior artista italiano agli Mtv Europe Music Award.

– Dove vive Elodie? Sappiamo che nel 2020 ha acquistato casa, ma non sappiamo dove vive precisamente. Non si conoscono nemmeno i suoi guadagni.

– Su Instagram Elodie Di Patrizi ha un account ufficiale seguitissimo dai suoi fan.

Di seguito il video di Rambla di Elodie e Ghemon:

