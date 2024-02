Chi è Pago, il cantante fidanzato con Serena Enardu

Pago: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante protagonista a Temptation Island, ex marito di Miriana Trevisan.

Pago è una delle tante meteore della scena pop italiana. Diventato famoso attorno alla metà del primo decennio degli anni Duemila, è scomparso dai radar per un certo periodo, per poi tornare in auge grazie alle apparizioni televisive. Andiamo a ripercorrere la sua carriera e la sua vita privata attraverso alcune curiosità.

Chi è Pago: biografia e carriera

Pacifico Settembre, questo il vero nome di Pago, è nato a Quartu Sant’Elena (Cagliari) il 30 settembre 1971 sotto il segno della Bilancia. Fin da ragazzo appassionato di musica, lascia presto la Sardegna per girare l’Italia in cerca di fortuna.

Una prima svolta arriva nel 2005, quando viene finalmente messo sotto contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Il suo primo singolo, Parlo di te, diventa colonna sonora di un noto spot pubblicitario:

Dopo aver preso parte (vincendo) al reality Music Farm, pubblica il suo primo album, Pacifico Settembre, anticipato dal singolo Vorrei tu fossi mia.

Continua la carriera in musica senza avere grandissime fortune negli anni successivi, arrivando a un secondo album nel 2009. S’intitola Aria di settembre, ed è anticipato addirittura da un singolo in coppia con Franco Califano.

Cosa fa oggi Pago?

Dopo qualche periodo di ‘silenzio’ è risalito alla ribalta mediatica grazie alla partecipazione al reality show Temptation Island. Ha quindi partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e ha vinto la decima edizione di Tale e quale show. Con questo successo è diventato il secondo personaggio televisivo a vincere due reality-talent.

Pago: la discografia in studio

2006 – Pacifico Settembre

2009 – Aria di settembre

La vita privata di Pago: moglie e figlio

Pago è stato sposato con una showgirl molto famosa: Miriana Trevisan. I due si sono uniti a nozze nel 2003, e sono rimasti insieme fino al 2006. Dopo una pausa, si sono dati una seconda chance nel 2008, e l’anno dopo hanno dato vita al loro primo figlio, Nicola. Nel 2013 si sono però separati definitivamente. Ha quindi avuto una storia molto importante con l’ex tronista Serena Enardu. Dopo una pausa di due anni, i due sono tornati insieme.

Sai che…

– La sua prima band sono stati i New Rose.

– Dove vive Pago? Non sappiamo se sia rimasto a vivere in Sardegna o si sia trasferito a Milano per motivi di lavoro.

– Ha suonato come artista di strada.

– Non conosciamo il suo patrimonio i suoi guadagni.

– Escluso più volte dal Festival di Sanremo, nel 2024 si è candidato al ruolo di direttore artistico, come erede di Amadeus.

– Ha partecipato al Festivalbar 2005.

– Su Instagram Pago ha un account da decine di migliaia di follower. Su TikTok ha un account da decine di migliaia di follower.

