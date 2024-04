Chi è Valerio Scanu, ex talento di Amici e vincitore di Sanremo

Valerio Scanu: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’ex talento di Amici che ha vinto Sanremo nel 2010.

Valerio Scanu è un personaggio molto particolare. Dotato di un ottimo talento vocale, ha nella sua carriera raggiunto vette altissime ma ha anche collezionato fallimenti imprevedibili, venendo più volte costretto a cercare nuovi trampolini per rilanciarsi.

Nonostante tutte le difficoltà, ancora oggi è uno degli artisti più amati del pop italiano e continua a combattere per trovare il suo percorso artistico ideale. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla sua vita e la sua carriera.

Chi è Valerio Scanu: la biografia e la carriera

Valerio Scanu è nato a La Maddalena, in provincia di Sassari, il 10 aprile 1990 sotto il segno dell’Ariete. Nei primi anni Duemila inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica, partecipando ad alcuni programmi televisivi come Bravo, bravissimo di Mike Bongiorno.

Non ottenendo particolare fortuna, si fa le ossa suonando nei piano bar e in alcuni eventi cittadini, accompagnato da un gruppo in cui è presente anche il padre. La svolta della sua carriera avviene quando prende parte al talent Amici di Maria De Filippi nel 2008, arrivando fino al secondo posto e lanciando un singolo di buon successo: Sentimento.

Ormai idolo delle teenager, nel 2009 lancia il suo eponimo album, che raggiunge un ottimo riscontro in termini di vendite. Un altro avvenimento che dà grande forza alla sua carriera è la vittoria del Festival di Sanremo 2010.

In quell’edizione l’artista riesce a trionfare grazie al brano Per tutte le volte che…:

Il singolo anticipa l’uscita dell’omonimo album, che non ottiene però lo stesso successo. Paradossalmente, dopo la vittoria a Sanremo la sua carriera subisce una brusca frenata. Nel 2011 e nel 2012 l’artista pubblica altri due album e partecipa nuovamente ad Amici, riuscendo però a ottenere un’eco meno importante.

Interrompe nel 2013 il suo rapporto con la EMI e, di fatto, per rilanciarsi ha bisogno di un nuovo trampolino televisivo. Partecipa quindi a Tale e quale show nel 2014, arrivando secondo nella classifica finale dietro alla sola Serena Rossi.

Nel 2015 prende parte al reality L’isola dei famosi, arrivando quarto, e a fine anno vince l’edizione speciale di Tale e quale show chiamata Il torneo. Torna quindi a Sanremo nel 2016 con Finalmente piove, un brano scritto da Fabrizio Moro:

La sua carriera musicale riprende brio e il suo nuovo album, intitolato a sua volta Finalmente piove, ottiene un buon riscontro a livello di vendite.

Cosa fa oggi Valerio Scanu?

Che fine ha fatto Valerio Scanu? Continua ancora alla ricerca della sua definitiva identità musicale. Nel 2020 ha preso parte al programma Il cantante mascherato. Nel dicembre 2021 ha lanciato un nuovo singolo, Siamo anime, e nel 2022 ha provato a partecipare all’Eurovision nell’edizione di Torino, entrando in gara a Una voce per San Marino. Non è riuscito però a ottenere la vittoria.

La vita privata di Valerio Scanu: fidanzata o compagno?

Sulla sua vita privata, Valerio Scanu è sempre stato molto vago. Ha dichiarato in passato di essere fidanzato, ma non ha mai rivelato l’identità della propria partner. Alcuni anni fa qualcuno aveva messo in circolo la voce che Valerio Scanu fosse gay, ma anche da questo punto di vista l’artista non si è mai sbottonato. Almeno fino a poco fa.

Negli ultimi anni il cantante ha fatto coming out, ha svelato la sua storia d’amore con il fidanzato Luigi Calcara e il 7 settembre 2023 si è unito civilmente con lui al Campidoglio. Un matrimonio che ha regalato grande gioia a tutti i suoi fan.

Chi è Luigi Calcara, il marito di Valerio Scanu? Non conosciamo molte informazioni su di lui, ma sappiamo che è un ingegnere elettrotecnico di origine siciliana.

Sai che…

– Qual è la malattia di Valerio Scanu? Il cantante ha dovuto lottare con un tumore al polmone, ma è riuscito a sconfiggere il suo male anche grazie a un intervento chirurgico di asportazione di una parte dell’organo.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni del cantante sardo.

– Valerio Scanu è alto 1 metro e 73.

– Da giovanissimo è stato scartato ai provini per X Factor.

– Ha cantato lanciato in passato una cover di Listen di Beyoncé.

– Non ha mai accettato di cantare in playback.

– Nel 2022 Valerio si è laureato in giurisprudenza e ha aperto le porte a una carriera nel mondo dell’avvocatura.

– Dove vive Valerio Scanu? Da qualche anno sembra essersi trasferito a Roma.

– Ha dichiarato di aver fatto l’Isola dei Famosi solo perché hanno accettato di dargli un compenso altissimo, che aveva richiesto appunto per non essere preso in considerazione.

– Purtroppo ha perso il padre nel 2020 a causa del Covid.

– Ha cantato in duetto con Alessandra Amoroso a Sanremo 2010.

– Su Instagram Valerio Scanu ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito ma non ancora ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Valerio Scanu, ecco una playlist presente su Spotify:

