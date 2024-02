Tutte le curiosità musicali su Serena Rossi, da Frozen a Mia Martini

Alla scoperta di Serena Rossi, la protagonista del biopic su Mia Martini con un passato tra tv e… Frozen.

Dalla musica al cinema, passando per il teatro. Serena Rossi è una delle artiste italiane più complete, nonostante la giovane età. Protagonista del biopic su Mia Martini, proiettato nelle sale cinematografiche il 14-15-16 gennaio 2019 e su Rai Uno nel febbraio successivo, la cantante e attrice vanta alcuni trascorsi importanti in altre produzioni nel recente passato. Scopriamo insieme tutte le curiosità su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Serena Rossi: la biografia e la carriera

Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto 1985 sotto il segno della Vergine. Dopo aver debuttato come cantante nel musical C’era una volta… Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime, viene scritturata per Un posto al sole, celebre soap di Rai Tre, in cui ricopre il ruolo di Carmen Catalano. Grazie a questa parte importante, che la legherà a fasi alterne allo sceneggiato per circa dieci anni, Serena viene lanciata nel mondo dello spettacolo.

Serena Rossi

Un posto al sole serve alla giovane artista anche per lanciarsi nel mondo della musica, con un EP, intitolato Amore che, pubblicato il 1° dicembre 2006 per dare corpo alle canzoni da lei interpretate all’interno della soap.

La sua carriera si sviluppa parallelamente anche in altre produzioni televisive di grande prestigio. Per arrivare al cinema l’attrice deve invece attendere il 2007, quando è scelta per interpretare un ruolo in Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore, opera prima di Salvatore Romano.

Con il passare del tempo sono sempre più importanti i ruoli che la Rossi riesce a ritagliarsi in televisione e al cinema. Nel 2011 è una delle protagoniste della prima stagione della serie tv Che Dio ci aiuti. L’anno dopo recita in R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, mentre nel 2013 è coprotagonista nel film Song’e Napule dei Manetti Bros. Con lo stesso cast lavora successivamente anche nella serie tv L’ispettore Coliandro.

Serena Rossi: Frozen

Il ruolo che però forse ha lanciato davvero la sua carriera, almeno quella legata anche alla musica, è quello di Anna in Frozen – Il regno di ghiaccio, film d’animazione della Disney del 2013. In questa pellicola musicale di grandissimo successo la Rossi ha modo di mostrare all’intera Italia, affiancata da Serena Autieri, tutto il suo talento vocale.

L’artista riprende lo stesso ruolo anche nella serie televisiva C’era una volta e nel cortometraggio Frozen Forever del 2015. Di seguito un’intervista in cui Serena Rossi racconta le sue emozioni nell’interpretare il personaggio del film Disney:

Serena Rossi: Tale e Quale e Mia Martini

Nel 2014, dopo il successo di Frozen, viene scelta da Rai Uno per partecipare a Tale e quale show, trasmissione di cui vince la quarta edizione e la terza dello spin-off Il torneo. Torna quindi nel 2017 a lavorare con i Manetti Bros. nel film Ammore e malavita, presentato alla Mostra internazionale di Venezia.

Arriva anche a Sanremo, nel 2018, in qualità di ospite di Renzo Rubino, con cui canta Custodire. Nello stesso anno viene scelta per commentare la finale dell’Eurovision Song Contest su Rai Uno. Quindi l’ultimo ruolo, quello finora più importante della sua vita: l’interpretazione di Mia Martini nel biopic a lei dedicato, Io sono Mia.

Cosa fa oggi Serena Rossi?

Dopo aver recitato nella serie Mina Settembre, nel 2021 ha lavorato in Diabolik dei Manetti Bros e nel 2022 ha invece condotto il programma Danza con me con Roberto Bolle.

La vita privata di Serena Rossi: marito e figli

Galeotto fu Un posto al sole. La storia d’amore più importante della vita di Serena Rossi è quella che la lega all’attore romano Davide Devenuto, che nella soap opera napoletana interpreta il ruolo di Andrea. I due sono legati sentimentalmente dal 2008 e nel 2016 hanno avuto un figlio, Diego, nato il 5 novembre.

Chi è Davide Devenuto, il marito di Serena Rossi

Nato a Roma il 15 marzo 1972, Davide è un attore famoso soprattutto per il suo ruolo in Un posto al sole. Da anni fidanzato con Serena, nel corso di una puntata di Domenica In ha chiesto la mano all’amata compagna, emozionando tutti i loro fan… peccato però che si trattava di un gioco.

Nonostante questo, i due sono comunque convolati a giuste nozze. I due si sono sposati in particolare nel giugno 2023.

Sai che…

– Che titolo di studio ha Serena Rossi? Il diploma al liceo linguistico.

– Serena proviene da una famiglia di artisti, in particolar modo di musicisti.

– Nella sua carriera ha partecipato anche a un episodio della famosa serie televisiva Il commissario Montalbano.

– Cosa c’entra Serena Rossi con Detto Fatto? Semplicemente per alcune puntate, nel 2017, la cantante ha sostituito temporaneamente Caterina Balivo, in maternità.

– Dove abita Serena? A quanto pare divide uno splendido appartamento a Roma con il suo Davide.

– Non conosciamo invece i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Serena Rossi è alta 1 metro e 68.

– Su Instagram Serena Rossi ha un account ufficiale con moltissimi follower. Anche su TikTok è presente con un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Serena Rossi, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM