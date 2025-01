Johnson Righeira: la carriera, la vita privata e le curiosità su uno dei due membri del duo famoso per Vamos a la playa.

Johnson Righeira è uno dei nomi di spicco della musica new wave in Italia. Insieme a Michael Righeira (Stefano Rota all’anagrafe) ha infatti dato vita a uno dei gruppi di maggior successo degli anni Ottanta nel nostro paese, celebre per hit come Vamos a la playa. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Johnson Righeira: biografia e carriera

Stefano Righi è nato a Torino il 9 settembre 1960 sotto il segno della Vergine. Grande appassionato di musica, debutta nel 1980 da solista con il singolo Bianca surf, già con lo pseudonimo con cui diventerà famoso di lì a qualche anno.

La svolta nella vita di Johnson arriva quando incrocia la propria strada con Stefano Rota, alias Michael Righeira, nel 1983. Insieme i due fondano proprio i Righeira, e debuttano con il loro primo eponimo album prodotto dai La Bionda. Da questo disco viene estratto il brano Vamos a la playa, che diventa subito un tormentone estivo.

Dopo il successo di questo brano, si confermano con il brano No tengo dinero. Nel 1985 pubblicano un nuovo album, Bambini Forever, e nel 1986 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Innamoratissimo.

L’iniziale slancio si perde però anno dopo anno. Con la pubblicazione di Uno, zero, centomila nel 1992 di fatto la loro carriera termina. Si riuniscono nei primi anni Duemila, e nel 2007 pubblicano un nuovo disco, Mondovisione, anticipato dal singolo La musica electronica.

Per quanto riguarda gli anni più recenti, nel 2019 torna a collaborare con i La Bionda e ha pubblicato il singolo Formentera. Nel 2020 fonda invece un’etichetta discografica, la Kottolengo.

Cosa fa oggi Johnson Righeira

Ancora attivo nel mondo della musica, nel 2025 è stato annunciato tra i protagonisti del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, seppur non in gara. Sarà infatti accanto ai Coma_Cose nella serata dei duetti per interpretare una cover di L’estate sta finendo.

La discografia in studio da solista

2006 – Ex punk, ora venduto

2013 – Italiani

La vita privata di Johnson Righeira: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio. Non sappiamo se sia sposato o abbia dei figli. Ha sempre infatti mantenuto il massimo riserbo su tutto ciò che non riguarda la sua carriera.

Sai che…

– Un altro suo pseudonimo è Aspro Marinetti.

– Non ha mai nascosto le sue simpatie politiche per la sinistra.

– Cosa c’entra Johonson Righeira con la droga? L’artista venne arrestato nel 1993 per spaccio di stupefacenti. Per cinque mesi fu costretto a restare in carcere, salvo poi essere assolto al termine del processo.

– Johnson ha lavorato anche al programma radiofonico L’estate sta finendo per R101.

– Su Instagram Johnson Righeira ha un account da migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

