James Senese: la carriera, la vita privata e le curiosità sul sassofonista leader dei Napoli Centrale, spesso al fianco anche di Pino Daniele.

James Senese è uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana. Sangue misto tra Napoli e Stati Uniti, nelle sue vene scorre il meglio della musica occidentale. E il risultato di questo talento innato è stato un portato rivoluzionario nella scena napoletana, da sempre una delle più vibranti d’Italia.

Andiamo a scoprire le curiosità sul questo straordinario artista e uomo, senza mezze misure né peli sulla lingua.

Chi è James Senese: biografia e carriera

Gaetano Senese è nato a Napoli il 6 gennaio 1945 sotto il segno del Capricorno. Venuto al mondo nel quartiere Miano, è figlio di un soldato statunitense afroamericano, James Smith, e di una donna napoletana, Anna Senese.

Sassofono – notiziemusica.it

La doppia origine si fonde e trova una straordinaria comunione nella passione per la musica, che Senese sviluppa fin da giovane. Inizia presto la sua carriera come sassofonista, e nel 1961 dà vita a Terzigno al complesso Gigi e i suoi Aster, insieme tra gli altri a Mario Musella.

Più tardi è parte de I 4 Con, fondato con Vito Russo e con l’onnipresente Mario. Con questa formazione incide alcuni 45 giri, senza grande successo.

Ma il feeling e l’amicizia tra James e Mario Musella prosegue e dà vita agli Showmen, poi diventati Showmen 2, formazioni che danno grande vigore al cosiddetto neapolitan power, il movimento di rinnovamento della musica napoletana tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta.

Il virtuosismo del sassofonista partenopeamericano è ben visibile già in queste prime esperienze, ma è con un altro gruppo che Senese dà del suo meglio. Nel pieno degli anni Settanta fonda infatti con l’amico Franco Del Prete i Napoli Centrale.

Tra progressive rock e jazz, fusion e musica mediterranea, la band debutta con un album eponimo straordinario, cui fanno seguito Mattanza e Qualcosa ca nu ‘mmore, tra le prove jazz rock più importanti d’Italia.

Pino Daniele – notiziemusica.it

Verso la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta suona nei primi album dell’amico Pino Daniele, che aveva debuttato nel mondo della musica proprio al basso dei Napoli Centrale. Dagli anni Ottanta decide d’intraprendere la carriera solista, con album che però non hanno mai eguagliato il successo delle sue precedenti avventure.

Cosa fa oggi James Senese

Negli ultimi anni si è riunito con i Napoli Centrale, con cui ha pubblicato un nuovo album e continua a suonare in giro per il mondo. Ha inoltre suonato al Maradona durante la festa scudetto del Napoli nel 2023, e ha partecipato a diversi omaggi al compianto Pino Daniele.

Nel 2025 è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio che ha preoccupato tutti i suoi fan. In seguito a forti dolori addominali, è stato operato d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Fortunatamente, il giorno dopo l’accaduto ha tranquillizzato tutti sui social: “Ciao a tutti, grazie per la solidarietà e l’affetto dimostrato, ma non vi preoccupate. Non state a sentire quello che scrivono i giornali, è stata un’operazione di routine, sto benissimo e ci vediamo presto in tour“.

La discografia da solista in studio

1983 – James Senese

1988 – Alhambra

1991 – Hey James

2000 – Sabato santo

2003 – Passpartù

2003 – Tribù e passione (con Enzo Gragnaniello)

2012 – È fernut’ ‘o tiempo

La vita privata di James Senese: moglie e figli

James è stato sposato per tanti anni con la signora Rina. Quest’ultima è venuta tragicamente a mancare nell’agosto del 2022. Dalla loro unione è nata una figlia, Anna Senese.

Sai che…

– Ha curato le musiche del film No grazie, il caffè mi rende nervoso del 1982 di Lodovico Gasparini, con protagonisti Lello Arena e Massimo Troisi.

– James ha fatto parte del supergruppo di Pino Daniele, insieme a Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Joe Amoruso e Rino Zurzolo. Praticamente il meglio del neapolitan power.

– Dove vive James Senese? Il cantautore è rimasto legatissimo a Napoli, la sua città.

– Non sembra soffrire di alcuna particolare malattia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram James Senese ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di James Senese, ecco una playlist presente su Spotify: