Chi è Theo Evan, il cantante di Cipro all’Eurovision

Theo Evan: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’artista cipriota protagonista all’Eurovision.

I più attenti lo avranno notato in una breve comparsata nella serie televisiva Euphoria. Theo Evan non è però solo un attore, ma anche un cantautore e ballerino molto apprezzato a Cipro, pronto a conquistare la platea internazionale sul palco dell’Eurovision Song Contest. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Theo Evan: la biografia e la carriera

Evangelos Theodōrou, questo il vero nome di Theo Evan, è nato a Nicosia il 26 novembre 1997 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da bambino, comincia a muovere i primi passi nel mondo delle sette note studiando danza e canto in tenerissima età. In particolare, entra molto presto nel coro scolastico, e durante l’adolescenza scopre la sua vena autoriale, scrivendo le sue prime canzoni.

Eurovision Song Contest – notiziemusica.it

Cresciuto, prova a farsi conoscere sfruttando varie occasioni, compresi diversi talent show ciprioti, ricevendo spesso premi e riconoscimenti. Trasferitosi negli Stati Uniti per motivi di studio, trascorre diverso tempo prima sulla East Coast, poi sulla West Coast, vivendo esperienze di un certo rilievo a Los Angeles.

Tornato in patria, fa quindi il suo debutto nel mondo della musica con il singolo The Wall, cui fanno seguito diverse nuove canzoni di discreto successo. La svolta della sua carriera è però arrivata nel settembre 2024, quando l’emittente televisiva CyBC ha annunciato la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea con il brano Shh.

Una scelta per certi versi storica: era dal 2017 che l’isola non veniva infatti rappresentata da un artista non solo di origini cipriote, ma nativo a tutti gli effetti di Cipro.

La vita privata di Theo Evan: fidanzata e figli

Non abbiamo molte informazioni sulla vita sentimentale di Theo. Non sappiamo se sia fidanzato o sia single, ma al momento non sembrerebbe avere figli.

Sai che…

– È originario di una famiglia greco-cipriota.

– Si è diplomato alla English School di Nicosia, per poi completare la sua formazione in America, nel prestigioso Berklee College of Music di Boston.

– La sua musica prende ispirazione da artisti tra loro molto diversi, come Stromae, Michael Jackson ma anche i big del reggaeton.

– Nel 2022 ha fatto il suo debutto a livello televisivo con una comparsata nella seconda stagione della serie televisiva Euphoria.

– Ha vissuto per un periodo a Los Angeles, ma dovrebbe essere tornato definitivamente a Cipro negli ultimi anni.

– Non abbiamo informazioni sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Theo Evan ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account ancora più seguito anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Theo Evan, ecco una playlist presente su Spotify: