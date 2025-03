Chi sono i KAJ, il gruppo finlandese protagonista all’Eurovision 2025 per la Svezia

KAJ: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo finlandese protagonista all’Eurovision 2025.

Dalla Finlandia con furore. All’Eurovision Song Contest 2025 la Scandinavia farà ancora una volta squadra. Lo dimostra la scelta della Svezia di farsi rappresentare da un gruppo finnico, i KAJ, una comedy band pronta a sorprendere il pubblico eurovisivo con la propria Bara bada bastu. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i KAJ: membri e carriera

I KAJ sono formati da Kevin Holmströ, cantante originario di Komossa, nato il 12 dicembre 1993 sotto il segno del Sagittario, Axel Åhmanm, anche lui cantante e fisarmonicista, nato il 6 febbraio 1993 sotto il segno dell’Aquario e originario di Palvis, e Jakob Norrgård, originario di Maxmo, nato il 22 marzo 1993 sotto il segno dell’Ariete.

Axel e Jakob si sono incontrati per la prima volta su un campo di calcio a Vörå. Da allora sono diventati subito amici. Successivamente Axel ha conosciuto anche Kevin, stavolta su un tracciato per motocross, mentre Jakob lo ha incrociato per la prima volta in una discoteca.

Il feeling tra loro è stato straordinario fin dal principio e li ha portati molto presto a dare il via a un progetto musicale. Il loro esordio arriva con l’album Professionella Phasalappar, nel giugno 2012, seguito da altri lavori di discreto successo, incentrati su un umorismo irresistibile e sul mix di pop, rap, rock e musica elettronica.

Cosa fanno oggi i KAJ

Nel novembre 2024 sono stati selezionati per partecipare al Melodifestivalen, l’evento svedese per scegliere il rappresentante nazionale all’Eurovision. Arrivati senza i favori del pronostico, con la loro hit Bara badu bastu, in lingua svedese, sono riusciti a conquistare pubblico e critica e a ottenere il privilegio di rappresentare la Svezia all’Eurovision 2025 di Basilea.

La discografia in studio

2012 – Professionella Pjasalappar

2014 – Lokalproducerat Pjas

2016 – Kom ti byin

2018 – Gambämark

2021 – Botnia Paradise

2024 – Karar i arbeit

Sai che…

– Hanno anche una band alter ego, i Vörjeans, con cui propongono rockabilly satirico.

– Kevin vive a Helsinki con sua moglie. Anche Axel è sposato, ma vive a Vaasa. Jakob invece non è ancora sposato.

– La loro canzone è la prima canzone della Svezia in svedese all’Eurovision dal 1998. Nel 2012 era stata presentata in svedese un När jag blundar dalla cantante finnico-svedese Pernilla Karlsson, che però nell’occasione rappresentava la Finlandia.

– Su Instagram i KAJ hanno un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok hanno un account ufficiale.

