Gabriele Corsi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul conduttore ex Iena con il Trio Medusa.

Gabriele Corsi non è un nome che ha un collegamento diretto, almeno per ora, con il mondo della musica. Certo, lavora in radio, ma non è un dj. Tuttavia, ha avuto l’onore di commentare l’Eurovision dal 2021 in avanti, portando molta fortuna alla nostra Italia. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Gabriele Corsi: biografia e carriera

Gabriele Corsi è nato a Roma il 29 luglio 1971 sotto il segno del Leone. Figlio di un ferroviere e di un’insegnante di matematica, si diploma al liceo scientifico prima di vincere, nel 1990, un concorso presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. La sua passione per il teatro lo porta a iniziare una lunga gavetta per cercare di realizzare il suo sogno. Nel frattempo però si laurea in Scienze Politiche nel 1996.

Gabriele Corsi

Come attore debutta nella serie televisiva Il maresciallo Rocca, ma il successo lo ottiene solo qualche anno dopo alle Iene, come membro del Trio Medusa, con cui diventa anche un conduttore radiofonico dal 2001 con un programma su Radio Deejay.

Dal 2016 inizia la carriera di conduttore anche televisivo su Real Time e poi su Nove. Passa in Rai, non definitivamente, nel 2018, alla conduzione di Boss in incognito e poi di Reazione a catena.

Cosa fa oggi Gabriele Corsi

Nel 2021 con Cristiano Malgioglio è stato chiamato a commentare l’Eurovision Song Contest su Rai 1, ed è stato confermato anche per il 2022 e per le edizioni successive, affiancato però non più da Malgioglio, bensì da Mara Maionchi. Ha condotto nel frattempo anche altri format molto apprezzati, come Deal with It e Don’t Forget the Lyrics.

La vita privata di Gabriele Corsi: moglie e figli

Sulla sua vita privata non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che da anni ormai è sposato con Laura Pertici, giornalista di Repubblica. I due hanno avuto due figli.

Chi è Laura Pertici, la moglie di Gabriele Corsi

Giornalista di lungo corso, è caporedattrice centrale del quotidiano Repubblica, in particolar modo specializzata nel campo della crossmedialità. Ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo dell’integrazione carta-digitale per il quotidiano romano, in cui è entrata come redattrice nel lontano 1990.

Sai che…

– Gabriele Corsi è figlio di Mengacci? Qualcuno ne è convinto, ma non è assolutamente così.

– Non sappiamo quale sia lo stipendio di Gabriele Corsi.

– Che squadra tifa Gabriele Corsi? È un supporter della Lazio.

– Si è laureato con il voto di 108/110.

– Dove vive Gabriele Corsi? Dovrebbe essere rimasto a vivere a Roma, la sua città.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– A causa di un litigio con un docente è stato espulso dall’Accademia Silvio D’Amico.

– Ha tenuto fino al 2020 una rubrica sul Fatto Quotidiano.

– Ha condotto anche Il contadino cerca moglie e Deal with It.

– Ama gli animali e ha un bel gattone.

– Su Instagram Gabriele Corsi ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.