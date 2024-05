Chi è Petra Mede, la conduttrice dell'Eurovision 2024

Petra Mede: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2024.

Se c’è una presentatrice televisiva che ha legato il proprio nome a un mega show come l’Eurovision Song Contest, quella è Petra Mede. Personaggio televisivo svedese, amatissima comica e anche danzatrice, è uno dei volti scelti per presentare l’Eurofestival di Malmö. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Petra Mede: biografia e carriera

Petra Maria Mede è nata a Stoccolma il 7 marzo 1970 sotto il segno dei Pesci. Cresciuta a Göteborg, si è imposta molto presto come una delle presentatrici e delle comiche più amate della Svezia.

Il suo nome ha cominciato a legarsi a quello dell’Eurovision dal 2009, anno in cui ha condotto il Melodifestivalen, lo show organizzato per selezionare il rappresentante svedese all’Eurovision Song Contest. In quell’anno ha ottenuto il riconoscimento come miglior comica svedese.

Nell’Eurovision Song Contest 2013 è stata scelta come presentatrice dell’edizione svolta a Malmö. Entrata definitivamente nell’universo Eurovision, nel 2015 è stata scelta come commentatrice, con l’inglese Graham Norton, di uno show dedicato ai primi sessant’anni dell’Eurovision Song Contest.

Forte di questa nuova esperienza, anche nel 2016 è stata scelta come presentatrice della kermesse, accompagnata dal cantautore svedese Måns Zelmerlöw, vincitore dell’edizione 2015.

Cosa fa oggi Petra Mede

Ormai vero e proprio volto storico dell’Eurovision, con il ritorno nel 2024 del contest in Svezia è stata scelta ovviamente come conduttrice, insieme all’attrice hollywoodiana Malin Åkerman.

La vita privata di Petra Mede: marito e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Petra. Sui social preferisce infatti dedicarsi esclusivamente alla sua vita professionale.

Sai che…

– Petra parla diverse lingue in maniera fluente. Non solo svedese e inglese, ma anche francese, spagnolo e italiano.

– L’edizione condotta nel 2013 è stata in qualche modo storica. Dopo quasi vent’anni, per la prima volta venne scelta una sola presentatrice per l’Eurovision. Il precedente più vicino risaliva all’Eurovision di Dublino del 1995.

– Dove vive Petra Mede? Probabilmente abita ancora in Svezia, a Stoccolma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Petra Mede ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

