Tutto su Travis Scott, uno dei rapper emergenti più famosi e amati negli Stati Uniti. Ecco la sua carriera e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Tra i nomi che hanno fatto parlare di sé tutto il mondo c’è sicuramente Travis Scott, uno degli astri più luminosi della scena rap americana degli anni Duemiladieci. Cresciuto musicalmente da Kanye West, è oggi uno degli artisti di maggior successo degli ultimi anni. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Travis Scott: biografia e carriera

Jacques Berman Webster II è nato a Houston, in Texas, il 30 aprile 1992 sotto il segno del Toro. Cresciuto a Missouri City, si è appassionato alla musica fin da bambino, iniziando a suonare la batteria a 3 anni, il pianoforte a 5 e a scrivere canzoni già a 10 anni.

Rapper

Dopo le prime collaborazioni con amici e compagni di scuola, Scott vola a Los Angeles su invito del rapper T.I., interessato alle sue prime produzioni. Tramite alcuni agganci, il giovane artista viene a contatto con un big come Kanye West, con cui instaura una proficua sinergia.

Il successo inizia ad arrivare con alcuni singoli come Blocka La Flame, Quintana e Don’t Play. Quest’ultimo anticipa l’uscita del suo primo album, Rodeo, pubblicato finalmente il 4 settembre 2015 dalla Grand Hustle e dalla Epic Record. Nel disco figurano collaborazioni di prestigio come quella con Kanye West, The Weeknd e Justin Bieber. Supportato dai singoli 3500 e Antidote, debutta al terzo posto nella classifica US Billboard 200.

Nel 2016 esce il suo secondo disco, Birds in the Trap Sing McKnight, che debutta in prima posizione nella classifica americana, ottenendo un disco di platino con oltre 1 milione di copie vendute. Dopo aver firmato un nuovo contratto con la Universal, rilascia tre nuovi singoli di grande successo: Butterfly Effect, A Man e Green & Purple. Ha quindi rilasciato il suo terzo disco solista, Astroworld, il 3 agosto. Nel disco nuove collaborazioni di prestigio, come quella con Drake e quella con il trapper Quavo

Cosa fa oggi Travis Scott? Diverse cose, ma ogni suo progetto è stato rallentato da un increscioso incidente accaduto nel suo festival Astroworld. Per un’organizzazione non proprio perfetta, il panico esploso nell’evento da lui organizzato è costato la vita a otto persone e centinaia di feriti. Una tremenda vicenda che ha macchiato la sua carriera, frenando l’arrivo di nuova musica.

Di seguito il video del brano di Travis Scoot Goosebumps, in featuring con Kendrick Lamar:

Gli album di Travis Scott: la discografia in studio da solista

2015 – Rodeo

2016 – Birds in the Trap Sing McKnight

2018 – Astroworld

2023 – Utopia

Travis Scott: vita privata

Travis Scott è stato arrestato il 15 maggio 2017 durante un concerto per aver disordini e disturbo della queste pubblica.

Chi è la storica fidanzata di Travis Scott? Una donna molto importante dello show business americano: Kylie Jenner, sorellastra di Kim Kardashian. I due si sono messi insieme nel 2017, e dopo una serie di speculazioni hanno annunciato la nascita il 1° febbraio 2018 della loro prima famiglia, Stormi Webster. Nel 2019 i due sono però entrati in crisi e si sono lasciati, salvo poi tornare insieme nel 2020, in tempo per trascorrere uno accanto all’altra la pandemia. Il 2 febbraio 2022 è nato il loro secondo figlio, Wolf Webst.

Sai che…

– Ha frequentato la Elkins High School.

– Travis Scott è stato il primo artista a esibirsi con una serie di concerti virtuali su Fortnite.

– Il suo nome è spesso stilizzato come Travi$ Scott, ma il rapper è conosciuto come La Flame.

– Tra le sue maggiori influenze, il rapper ha citato i suoi due ‘padrini’ Kanye West e T.I., ma anche artisti a lui distanti come i Bon Iver, Björk e gli Outkast.

– Travis Scott è alto 1 metro e 90.

– Il suo patrimonio netto è stimato sui 4 milioni di dollari.

– Travis Scott ha firmato delle scarpe per la Nike, le Air Force 1.

– Su Instagram Travis Scott ha un account ufficiale da milioni e milioni di follower.

