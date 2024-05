Chi è Mario Acampa, portavoce dell'Italia all'Eurovision 2024

Mario Acampa: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul conduttore scelto come portavoce dell’Italia all’Eurovision 2024.

Conduttore televisivo, commentatore e inviato di molti programmi di casa Rai, Mario Acampa non è un volto nuovo per i fan dell’Eurovision Song Contest. Nel 2024 per la prima volta è stato scelto però per ricoprire un ruolo di assoluto rilievo, un grande onore: quello di portavoce dell’Italia durante la finale. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mario Acampa: biografia e carriera

Mario Acampa è nato a Torino il 21 febbraio 1987 sotto il segno dei Pesci. Immerso nel mondo dello spettacolo fin da giovanissimo, comincia la sua carriera come presentatore, per due edizioni, del programma per bambini Ma che bel castello su Rai Yoyo.

Forte di questa esperienza molto importante per la sua carriera, conduce su Rai Gulp il programma La TV Ribelle, insieme a Benedetta Mazza, tra il 2012 e il 2014. Successivamente entra nell’universo Eurovision, commentando per la prima volta il Junior Eurovision Song Contest su Rai Gul nel 2017, nel 2018 e nel 2019, rispettivamente con Laura Carusino, Federica Carta e Alexia Rizzardi.

Torna a svolgere questo compito anche nel 2021, stavolta con Marta Viola e Giorgia Boni, mentre nel 2022 sbarca su Rai 1, affiancato da Francesca Fialdini, Rosanna Vaudetti e Gigliola Cinquetti. Sempre nel 2022 ha anche presentato il Tappeto turchese e la conferenza stampa dei finalisti, insieme a Laura Carusino e Carolina Di Domenico.

Cosa fa oggi Mario Acampa

Volto noto in casa Rai e in casa Eurovision, nel 2024 è stato ancora coinvolto nel Contest europeo, stavolta con un ruolo inedito: quello di portavoce dell’Italia durante la finale di Malmö.

La vita privata di Mario Acampa: fidanzato o sposato?

Riservatissimo sulla sua vita sentimentale, non sappiamo se il noto conduttore televisivo sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Dal 2020, per tre edizioni consecutive, ha condotto La banda dei FuoriClasse, programma nato per sostenere gli studenti nel periodo difficile della pandemia da Covid.

– È anche “opera director” del Teatro alla Scala.

– Su Instagram Mario Acampa ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.