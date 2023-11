Alla scoperta di Cristiano Malgioglio, il ‘paroliere oscuro’ che scritto alcuni dei più grandi successi della musica italiana.

Nato a Ramacca, in provincia di Catania, il 23 aprile del 1945 sotto il segno del Toro, Cristiano Malgioglio è uno dei parolieri più talentuosi della musica italiana. Dalla sua mente sono nati grandissimi successi cantati da artisti come Mina o Iva Zanicchi, tanto per citarne due.

Oggi è conosciuto soprattutto come personaggio della televisione, ma il suo contributo in ambito musicale è stato fondamentale. Andiamo a conoscere meglio la carriera e la vita privata di Cristiano Malgioglio.

Chi è Cristiano Malgioglio: biografia e carriera

Prima di avere successo nel mondo della musica, Cristiano Malgioglio si manteneva lavorando come impiegato nelle poste di Genova. Non proprio l’occupazione dei suoi sogni ma comunque uno stipendio sicuro alla fine del mese. Proprio a Genova riesce a entrare nell’elitario circolo di cantautori e artisti che in quegli anni avevano trasformato la città in una delle capitali artistiche dell’Italia intera.

Cristiano Malgioglio

Conosce e frequenta personaggi del calibro di Gino Paoli e Fabrizio De André e proprio grazie a quest’ultimo Malgioglio riuscirà a farsi conoscere dalle case discografiche. Un piccolo favore tra artisti, niente in confronto a quello che avrebbe fatto Cristiano per Fabrizio, al quale avrebbe presentato più avanti la futura moglie Dori Ghezzi.

La svolta arriverà nel 1974, quando Iva Zanicchi vincerà il Festival di Sanremo con la canzone Ciao cara come stai?, scritta proprio da Cristiano Malgioglio. In pochi anni Malgioglio diventerà uno dei migliori parolieri in circolazione sul panorama musicale italiano.

La sua collaborazione più importante resta forse quella con Mina, per la quale scrisse alcuni dei suoi maggiori successi. Proprio la cantante gli avrebbe assegnato il soprannome tacco d’oro per il suo modo di vestire particolarmente appariscente.

Tra le canzoni scritte da Cristiano Malgioglio ricordiamo L’importante è finire, interpretata proprio da Mina, Triangolo d’amore, interpretata da Rita Pavone e L’Anima, scritta per i Tiromancino, ma queste sono solo tre delle tantissime canzoni prodotte dal paroliere.

Cristiano Malgioglio: le più belle canzoni scritte

Fare un elenco completo di tutti i più grandi successi firmati da Malgioglio è difficile. Si possono però ricordare, tra i suoi brani, canzoni come la già citata L’importante è finire, Ancora ancora ancora, Testarda io, Cocktail d’amore, Forte forte forte e Gelato al cioccolato.

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello

Se per anni Malgioglio è stato un paroliere ‘occulto’ e un cantautore di discreto successo, dal 2017 Cristiano diventa una vera e propria star dello spettacolo italiano. Sarà decisiva la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip (2017) durante la quale si farà apprezzare per la sua simpatia e diventerà presto uno dei personaggi di spicco grazie al suo carattere eccentrico. La sua esperienza si concluderà in semifinale ma da quel momento inizierà a frequentare assiduamente gli studi televisivi come ospite o opinionista.

Cosa fa oggi Cristiano Malgioglio?

Tornato a scrivere per Iva Zanicchi nel 2020, in occasione degli 80 anni dell’Aquila di Ligonchio, Malgioglio ha regalato nello stesso periodo anche un singolo ad Al Bano e Romina, Raccogli l’attimo, presentato a Sanremo dalla coppia della musica italiana in qualità di ospiti d’onore.

Nel frattempo ha continuato ad apparire in televisione in diversi programmi, senza abbandonare del tutto la musica e anzi dividendosi tra duetti, singoli estivi, collaborazioni inaspettate e in certi casi anche prestigiose con grandi artisti della musica sudamericana.

Dal dicembre 2022 ha quindi presentato su Rai 2 il programma Mi casa es tu casa, uno show televisivo che eredita il format dell’ultimo programma della sua grande amica Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu. Sempre in questi anni ha potuto anche realizzare uno dei suoi più grandi sogni: lavorare con Maria De Filippi, in particolare ad Amici.

Cristiano Malgioglio: la discografia in studio

1977 – Scandalo

1978 – Maledizione io l’amo

1979 – Sbucciami

1981 – Artigli

1983 – Bellissime

1986 – Café Chantant

1987 – Casanova

1989 – Delitto e castigo

1991 – Amiche

1992 – Futtetenne

1994 – En España. Escuchando a Isabel Pantoja

1995 – Carpe diem

1996 – Señor Battisti

1997 – Matri

2000 – Ho dimenticato di baciare la sposa

2002 – La Esperanza

2004 – La mia storia…in privato

2005 – Le donne non capiscono gli uomini

2006 – Boleros

2007 – Quando tu non mi vedi

2008 – Papaya

2009 – Je m’adore

2010 – Cara Mina ti scrivo…

2012 – Senhora Évora

2012 – Habana andata e ritorno

2014 – La bellezza

2015 – Iconic Fifties

2017 – Sonhos

2018 – Danzando

2022 – Malo

La vita privata di Cristiano Malgioglio: dall’amore ‘segreto’ a quello per Maria Schneider

Lo storico fidanzato di Cristiano Malgioglio, Patrick, vive lontano dalle luci dei riflettori. Quello che sappiamo sul suo conto lo dobbiamo proprio ai racconti del paroliere che ha rivelato di averlo conosciuto a Dublino in occasione di una vacanza con gli amici.

Cristiano lo avrebbe incontrato accidentalmente in un supermercato della città e tra i due sarebbe nato subito un legame molto profondo che avrebbe addirittura spinto Malgioglio a posticipare la data del suo ritorno dalle vacanze per approfondire la conoscenza che si sarebbe presto trasformata in un rapporto che va avanti da più di dieci anni. L’ex compagno è di trentasette anni più giovane, ma si sa, l’amore non ha età.

Dopo aver interrotto questa relazione per lui così importante, di recente Cristiano avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia del turco Furkan, con cui avrebbe anche preso casa a Istanbul (in affitto). Ma chi è questo nuovo compagno? Pare sia addirittura il cugino del suo ex.

Cristiano Malgioglio ha dei figli?

Molto forte anche il legame che lega Cristiano Malgioglio ai figli adottati a distanza, tre bambini cubani che segue con grandissima attenzione e amore profondo. Per loro è andato spesso a Cuba e continua a mantenersi in contatto con i tre nonostante ormai siano cresciuti.

Malgioglio non ha mai annunciato pubblicamente di essere omosessuale. Ha preferito optare per la normalità credendo di non dover giustificare pubblicamente i propri orientamenti e le proprie preferenze amorose. In occasione di un’intervista, il paroliere ha rivelato di essere stato innamorato però di Maria Schneider, la bellissima attrice di Ultimo tango a Parigi. Un amore platonico, ha specificato Cristiano.

Sai che…

– Nel 2023 Cristiano ha litigato con il cantautore Mahmood. Il motivo? A causa del singolo Cocktail d’amore lanciato dall’artista milanese. Secondo Malgioglio avrebbe infatti copiato il titolo di una delle sue canzoni famose senza chiedergli alcun tipo di consenso, mancandogli di rispetto.

– Che titolo di studio ha Malgioglio? Il cantautore è diplomato in ragioneria.

– In che regione è nato Malgioglio? Essendo di Ramacca è a tutti gli effetti di origini siciliane.

– In che modo Mina chiamava Malgioglio? Come abbiamo già accennato, il suo soprannome era tacco d’oro.

– Cristiano Malgioglio ha combattuto per anni contro la malattia. Il paroliere è stato colpito da un melanoma che lo ha costretto ad abbandonare la scena pubblica. Ma ora fortunatamente è in forma. Anzi, dagli ultimi video musicali si direbbe… più in forma che mai!

– Tratto caratteristico del personaggio, il ciuffo biondo di Malgioglio è nato…per errore! Intento a tingersi i capelli e già applicata l’acqua ossigenata, Cristiano ha risposto al telefono e avrebbe passato parecchi minuti a conversare. Terminata la chiamata, sarebbe tornato in bagno e avrebbe visto allo specchio questo appariscente ciuffo scolorito. E sembra che la prima reazione non sia stata propriamente positiva.

– Dove vive Cristiano Malgioglio? Anche per via dei suoi tanti impegni lavorativi il cantautore vive a Milano in una casa a dir poco eccentrica.

– Su Instagram Cristiano Malgioglio ha un account seguitissimo dai suoi fan. Anche su TikTok ha un profilo seguito da centinaia di migliaia di follower.

Di seguito il video di Danzando di Cristiano Malgioglio e Fernando Proce:

Riproduzione riservata © 2023 - NM