Francesco Gabbani è uno degli artisti più completi della scena musicale mainstream italiana. Sa scrivere, sa comporre, suona diversi strumenti e si è già tolto molte soddisfazioni. Non ultima, la vittoria del Festival di Sanremo nel 2017 con uno dei brani più originali della storia, Occidentali’s Karma. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo cantautore di assoluto talento.

Chi è Francesco Gabbani: biografia e carriera

Francesco Gabbani è nato a Carrara (provincia di Massa-Carrara) il 9 settembre 1982 sotto il segno della Vergine. Cresciuto in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali, già a 4 anni ha iniziato a suonare la batteria, mentre a 9 anni è passato alla chitarra.

Negli anni della formazione suona soprattutto blues, funk e jazz. Già a 18 anni firma il un contratto discografico con il progetto Trikobalto. Con la band produce due album, arrivando a suonare anche in Francia. Nel 2010, però, Gabbani decide di lasciare la band per tentare una carriera solista.

Nel 2011 lancia così ben quattro singoli: Italia 21, Un anno in più, Estate e Maledetto amore. Il suo primo album arriva però solo nel 2014, con il titolo di Greitist Iz. Da questo disco è estratto uno dei suoi primi successi, I dischi non si suonano:

La sua carriera è ormai lanciata verso il successo. La vera svolta arriva però a Sanremo Giovani. Nel 2015 supera il concorso canoro con il brano Amen e arriva sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte. Qui sembra non avere molta fortuna. Viene inizialmente eliminato dopo aver perso una sfida con la cantante Miele.

Dopo essere stato però riammesso a causa di un problema tecnico nella sala stampa, arriva in finale e vince il Festival. Non solo: gli vengono attribuiti anche il premio della Critica Mia Martini, il premio Sergio Bardotti per il Miglior testo e il premio Emanuele Luzzati.

Il singolo, che ottiene un grande successo a livello commerciale, anticipa l’album Eternamente ora, uscito nel febbraio 2016. Apre nello stesso anno i concerti di artisti del calibro di Franco Battiato, Francesco Renga, Simply Red e Anastacia. Partecipa quindi nuovamente a Sanremo nel 2017, per la prima volta tra i Big.

La canzone da lui presentata è Occidentali’s Karma, eseguita insieme al ballerino Filippo Ranaldi vestito con un costume da scimmia. Il pezzo diventa un tormentone e gli permette di vincere il Festival davanti a Fiorella Mannoia con Che sia benedetta e a Ermal Meta con Vietato morire.

Occidentali’s Karma è solo l’apice di un successo straordinario avuto dall’album Magellano, che contiene altri pezzi molto amati come Tra le granite e le granate, Pachidermi e pappagalli e La mia versione dei ricordi.

Dopo un 2018 fatto di soli tour, si è preso una pausa ed ha lanciato due nuovi singoli nel 2019. Il suo 2020 si è aperto invece con l’annuncio del suo ritorno al Festival di Sanremo. L’artista ancora una volta è stato tra i protagonisti, finendo però al secondo posto dietro Diodato. Dopo la lunga pausa dovuta al Covid, è tornato nel 2021 con un triplo grande progetto: un nuovo tour, un nuovo album e anche il suo primo film.

Cosa fa oggi Francesco Gabbani?

Dopo essersi regalato un’esperienza da conduttore nel programma Ci vuole un fiore nel 2022 e poi anche nel 2023, Gabbani è tornato definitivamente alla musica con vari singoli, tra cui Peace & Love, Natale tanto vale e L’abitudine, oltre che con l’album Volevamo solo essere felici. Ha fatto anche il suo debutto come attore nel film La donna per me.

Francesco Gabbani: la discografia in studio

2014 – Greitist Iz

2016 – Eternamente ora

2017 – Magellano

2020 – Viceversa

2022 – Volevamo solo essere felici

La vita privata di Francesco Gabbani: fidanzata e figli

La fidanzata di Francesco Gabbani è stata per diversi anni Dalila Iardelli. I due sono stati insieme per oltre 6 anni. Sono entrambi di Carrara e lei di professione fa la tatuatrice. Ma Gabbani, stranamente, non ha alcun tatuaggio!

Per diverso tempo hanno convissuto e l’artista ha più volte parlato di lei con parole splendide. Ha infatti affermato di non aver mai pensato di tradirla. Nonostante questo, la loro storia è terminata.

Nel 2020 comunque Gabbani ha iniziato una nuova relazione con Giulia Settembrini. Ragazza originaria di Saronno, ha conosciuto il cantautore a Pizzo Calabro, e da allora i due non si sono più lasciati. Tra l’altro, il brano Viceversa con cui è arrivato secondo a Sanremo è dedicato proprio a lei. Ma che lavoro fa Giulia Settembrini? Semplicemente è una delle assistenti di Gabbani.

Sai che…

– Ma è vero che Francesco Gabbani è figlio di Marco Columbro? Assolutamente no, si tratta di una leggenda metropolitana che lo stesso cantautore ha smentito in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi sta simpatico e in effetti sì, ci assomigliamo“.

– Cosa suona il fratello di Gabbani? Filippo ha più collaborato con Francesco ed è un talentuoso batterista.

– Francesco Gabbani è alto 1 metro e 80.

– Suona anche il pianoforte e il basso.

– Dove vive Francesco Gabbani? Spesso è per lavoro a Roma o Milano, ma quando può torna nella sua città, Carrara.

– Da giovane ha lavorato come fonico.

– È un tifoso della Juventus.

– È diventato nel 2017 il primo cantante nella storia del Festival di Sanremo a vincere le due principali categorie in due edizioni consecutive.

– Con i Trikobalto ha aperto un concerto degli Oasis.

– Nel 2022 ha condotto uno show in prima serata su Rai 1, Ci vuole un fiore, arrivato alla seconda edizione nel 2023.

– Ha scritto con Celsto Valli Il bambino col fucile per Adriano Celentano.

– Il video di Occidentali’s Karma ha conquistato nel 2017 il record di maggiori visualizzazioni in 24 ore su YouTube per una canzone italiana, con oltre 4.353.802.

– All’Eurovision Song Contest 2017 di Kiev è arrivato al sesto posto e ha vinto il Premio della Sala Stampa.

– È presente all’interno del docufilm Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli, presentato al Festival del cinema di Venezia nel 2023.

– Su Instagram Francesco Gabbani ha un account ufficiale molto seguito. Anche su TikTok è presente con un seguitissimo profilo ufficiale.

