SZA: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante americana, tra le principali rivelazioni della scena neo soul.

Tra le artiste più quotate in America negli ultimi anni c’è SZA. Splendida ragazza dalle grandissime doti vocali e dalla penna ‘sferzante’, si è fatta apprezzare negli States con un paio di hit di buon livello, oltre che per aver affiancato artisti del calibro di Maroon 5 e Kendrick Lamar, prima di diventare una stella in grado di brillare di luce propria. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è SZA: biografia e carriera

Solána Imani Rowe è nata a Saint Louis, nel Missouri, l’8 novembre 1990 sotto il segno dello Scorpione. Esordisce nel 2013 con l’etichetta Top Dawg Entertainment, specializzata nella musica hip hop. Il suo primo lavoro, se si esclude un mixtape precedente, è l’EP Z, in cui si ritrovano collaborazioni di prestigio come quella con Kendrick Lamar e quella con Chance the Rapper.

Nel 2016 partecipa all’album Anti di Rihanna nel brano Consideration. Un anno dopo riesce a lanciare il suo primo long playing, Ctrl, con collaborazioni ancora di Kendrick Lamar, ma anche di Travis Scott e Pharrell Williams.

Il successo internazionale arriva però solo come guest star, nell’estate del 2017 all’interno del singolo What Lovers Do dei Maroon 5, e pochi mesi dopo in All the Stars di Kendrick Lamar, brano facente parte della soundtrack del film Marvel Black Panther.

Nel 2019 SZA continua le sue collaborazioni di grande prestigio, tra cui una con Travis Scott e The Weeknd nel brano Power is Power per la colonna sonora di Game of Thrones. Duetta nel 2020 con Justin Timberlake per la hit The Other Side, mentre nel 2021 il suo miglior successo è stato Kiss Me More con Doja Cat.

La sua carriera continua quindi a essere in grande ascesa. Nel 2022 pubblica il brano Shirt, diventato virale su TikTok, per anticipare l’album SOS, in grado di mettere d’accordo pubblico e critica riguardo al suo talento.

Cosa fa oggi SZA

Complice l’exploit di questi mesi, fa incetta di candidature per i Grammy 2024, prima edizione della kermesse che la vede anche tra i performer.

Nel 2025 fa il suo debutto nel mondo del cinema nel film One of Them Days. Contemporaneamente, si toglie nuove grandi soddisfazioni nella sua carriera, apparendo tra l’altro anche come performer nell’halftime show del Super Bowl LIX come spalla di Kendrick Lamar.

La discografia in studio

2019 – Ctrl

2022 – SOS (nel 2024 ripubblicato come Lana)

La vita privata di SZA: chi è il fidanzato

Sembra che in passato abbia avuto una relazione con Drake, e in passato è stata fidanzata per undici anni con un fashion designer il cui nome non è stato rivelato. Al momento non sappiamo se ci sia una persona speciale al suo fianco.

Sai che…

– SZA è alta 1 metro e 62.

– Ha origini nigeriane di etnia Igbo, e il suo nome nella lingua dei propri avi è Amarachi Chinonso.

– È figlia di una donna cristiana e di un uomo musulmano, ed è stata cresciuta secondo i dettami dell’ortodossia islamica.

– Dopo l’attentato dell’11 settembre venne bullizzata a scuola da alcuni compagni che le chiesero di non indossare l’hijab.

– Era un’ottima ginnasta.

– Il suo nome d’arte prende spunto da quello del rapper RZA. ‘Z’ sta per Zig Zag, ‘A’ sta per Allah, mentre la ‘S’ stando alle sue dichiarazioni dovrebbe stare per ‘salvatore’ o ‘sovrano’. La pronuncia del suo nome ha messo in difficoltà moltissime persone.

– Musicalmente guarda molto all’R&B alternativo, con elementi di soul, hip hop e chillwave.

– Come autrice, SZA vanta uno stile piuttosto ruvido.

– Tra le artiste che l’hanno maggiormente influenzata ci sono Ella Fitzgerald, Bjork, Jamiroquai e Lauryn Hill.

– Ha una grande passione per i film di Spike Lee.

– Su Instagram SZA ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account non ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di SZA, ecco una playlist presente su Spotify: