Anna Dan: lavoro, carriera e vita privata della moglie di Gianni Morandi, la donna che gli ha regalato la felicità.

Tra le cosiddette ‘mogli d’arte’, le compagne di vita di alcuni dei cantanti più famosi al mondo, c’è anche Anna Dan. Una donna forte, coraggiosa e in grado di conquistare il cuore dei fan, e non solo di quelli dell’artista di Monghidoro, per le sue incredibili manifestazioni d’amore.

Se c’è un segreto nella felicità della vita di Gianni, quel segreto ha un nome e un cognome. Il suo. Scopriamo insieme le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Anna Dan: biografia e carriera

Nata il 12 ottobre 1957 a Fontanelle, in provincia di Treviso, sotto il segno della Bilancia, Anna è una donna molto riservata, e della sua infanzia, delle origini e di tutto ciò che le è successo prima di conoscere Gianni Morandi non si conoscono molti dettagli.

Gianni Morandi e Anna Dan

Ma che lavoro fa Anna Dan? Questo lo sappiamo. È una dirigente di una società informatica, ed è proprio grazie alla sua professione che ha conosciuto l’uomo che sarebbe diventato il suo perfetto compagno di vita.

Per quanto riguarda la sua vita nel mondo dello spettacolo, è spesso rimasta ai margini. Durante una serata del Festival di Sanremo 2023, però, Gianni e Amadeus l’hanno voluta sul palco con loro almeno per qualche minuto.

La vita privata di Anna Dan: Gianni Morandi e figli

I due si sono conosciuti ormai diversi anni fa a Monghidoro, vicino Bologna, durante una partita di calcio. Anna era lì per seguire il match, mentre Morandi era in campo per giocare. Sappiamo tutti infatti che Gianni è un grande appassionato di calcio, oltre che un pilastro della Nazionale cantanti. Da quel momento è nata tra loro la scintilla, hanno iniziato a frequentarsi e non si sono più lasciati.

Si sono sposati il 10 novembre 2004 in gran segreto. Il matrimonio si è svolto attraverso una cerimonia privata alla presenza di soli amici e parenti stretti. Prima ancora di sposarsi avevano avuto però il loro primo figlio, Pietro, oggi trapper famoso con il nome di Tredici Pietro.

Sai che…

– Quali sono le origini di Anna? Italiane, e per la precisione trevigiane.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Anna Dan.

– Dove vive Anna Dan? Nella splendida villa alle porte di Bologna di proprietà di Gianni Morandi.

– Parlando del primo incontro con Anna, in un post Facebook Gianni scrisse: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! (…) Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme“.

– Su Instagram Anna Dan ha un suo account, ma si dedica anche alla cura di tutti i social del marito. Non sembrerebbe invece essere presente su TikTok.

