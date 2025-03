Chi è Louane, la cantante francese dell’Eurovision 2025

Louane: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e attrice francese dell’Eurovision.

A portare in alto il vessillo della Francia all’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera, con l’obiettivo di riportare lo show in terra transalpina a quasi cinquant’anni di distanza dall’ultima volta, sarà Louane Emera. Una cantante e attrice di assoluto talento che ha già conquistato il cuore del pubblico. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Louane: biografia e carriera

Anne Edwige Maria Peichert, questo il vero nome di Louane Emera, è nata a Hénin-Beaumont il 26 novembre 1996 sotto il segno del Sagittario. Figlia di un uomo francese di origine polacca e tedesca e di una donna di origini brasiliane e portoghesi, Anne cresce in Francia con le sue quattro sorelle e un fratello, appassionandosi molto presto alla musica grazie alla sua tata Monique.

Inno nazionale francese, bandiera Francia – notiziemusica.it

La prima grande occasione della sua carriera arriva nel 2013, quando prende parte alla seconda edizione del talent The Voice nella versione francese. Riesce in questo caso ad arrivare fino alla semifinale.

L’anno dopo debutta come attrice nel film La famiglia Bélier, grazie alla stima del regista Eric Lartigau, che l’aveva notata proprio nello show televisivo. Apprezzata per la sua performance, si impone come una delle attrici di maggior talento in Francia.

Il suo grande obiettivo rimane però riuscire a imporsi nel mondo della musica. Dopo aver firmato un contratto con la Mercury Records, debutta quindi con un album, Chambre 12, nel 2015. Si tratta del disco più venduto in Francia in quell’annata e le permette di vincere diversi premi.

Due anni dopo dà alle stampe il suo album eponimo, seguito nel 2020 da Joie de vivre, altro successo di una carriera che le ha permesso di diventare, almeno in Francia, una vera star.

Cosa fa oggi Louane

A livello internazionale si fa conoscere soprattutto a inizio 2025, quando viene annunciata dalla Francia come la portabandiera del paese transalpino all’Eurovision Song Contest di Basilea.

La vita privata di Louane: marito e figli

Louane è fidanzata da tempo con un collega, il cantautore francese Florian Rossi. Nel marzo 2020 sono diventati genitori della loro prima figlia, Esmee.

Sai che…

– Ha perso entrambi i genitori durante l’adolescenza.

– Nel 2008 ha partecipato alla competizione televisiva L’Ecole des stars.

– Le è stato diagnosticato un deficit di attenzione e iperattività all’età di otto anni.

– Non abbiamo informazioni sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Il suo nome d’arte nasce dalla funsione tra suo nome e quello di una delle sorelle, Louise.

– Non sappiamo dove abiti, ma è certo che sia rimasta in Francia.

– Su Instagram Louane ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Louane, ecco una playlist presente su Spotify: