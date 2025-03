Chi è Melody, la cantante spagnola protagonista all’Eurovision Song Contest 2025

Melody: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante spagnola di Esa diva all’Eurovision Song Contest.

All’Eurovision Song Contest 2025 la Spagna ha scelto di farsi rappresentare da una delle proprie stelle più brillanti, una cantante diventata famosa già a 10 anni grazie a una canzone, El baile del gorila, trasformata nel 2001 in uno straordinario e irresistibile tormentone. Si tratta di Melody, concorrente dello show di Basilea con il brano Esa diva. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Melody: biografia e carriera

Melodía Ruiz Gutiérrez, questo il vero nome di Melody, è nata a Dos Hermanas, in Andalusia, il 12 ottobre 1990 sotto il segno della Bilancia. Cresciuta in una famiglia di musicisti, impara a cantare ancora prima di parlare.

A sei anni si muove già come una popstar e, per quanto la madre provi a farla desistere dal voler tentare una carriera nel mondo della musica, Melody sceglie di andare avanti per la sua strada e di cominciare, molto presto, la sua carriera.

Scoperta dal producer El Fary, nel 2001, a soli 10 anni, debutta sul mercato discografico con l’album De pata negra, trascinato dal singolo El baile del gorila, un vero e proprio tormentone di quell’estate. Grazie a questo successo, arriva a vendere all’esordio circa 600mila copie, ricevendo anche una nomination ai Latin Grammy Award.

Diventata, di punto in bianco, una vera e propria postar, continua la sua carriera con Muévete, disco del 2002, e poi con T.Q.M. l’anno dopo. Pur non confermando i numeri, probabilmente irraggiungibili, del suo esordio, si conferma come una cantante molto apprezzata in Spagna.

Con l’album Melodía, il quarto della sua carriera, per la prima volta svolta verso musicalità più adatte a un pubblico di teenager. Ancora una volta ottiene buoni risultati, ma dal 2005 improvvisamente la sua carriera si interrompe e Melody sparisce dalla circolazione, portando addirittura alla nascita di leggende metropolitane sulla sua presunta morte o su un suo suicidio.

A interrompere la ridda di notizie infondate è la stessa cantante, che torna nel 2008 con il quinto album, da lei stessa presentato come il suo primo disco “maturo”. L’anno dopo partecipa quindi alle pre-selezioni per l’Eurovision Song Contest, senza però riuscire ad arrivare alla vittoria.

Torna grande protagonista in televisione tra il 2013 e il 2014 partecipando alla terza edizione del programma Tu cara me suena, una sorta di versione spagnola di Tale e quale. Al termine della competizione arriva fino al secondo posto. Si dedica quindi successivamente anche al cinema, e alla composizione di canzoni per film e serie tv.

Cosa fa oggi Melody

Giudice della quarta stagione di Drag Race España, Melody ha partecipato sul finire dell’anno alle selezioni per l’Eurovision Song Contest per la seconda volta nella sua carriera. Stavolta, con il brano Esa diva, è riuscita a convincere pubblico e critica, guadagnandosi la possibilità di vivere la competizione eurovisiva a Basilea.

La discografia in studio

2001 – De pata negra

2002 – Muévete

2003 – T.Q.M.

2004 – Melodía

2008 – Los buenos días

2014 – Mucho camino por andar

La vita privata di Melody: marito e figli

Non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia sposata o sia fidanzata. Probabilmente potrebbe essere single, ma non ne abbiamo conferma.

Sai che…

– Il padre faceva parte dei Los Quillos o Los Kiyos, una sorta di risposta di Siviglia ai Jackson 5.

– Con il fratello ha creato il progetto musicale Melek 2, con cui ha raggiunto il successo nel 2015.

– Non sappiamo dove abiti, ma è probabile che viva ancora in Andalusia, o comunque in Spagna.

– Sa suonare anche la chitarra.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Melody ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

