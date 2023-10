Petit: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper di Amici nipote dell’attrice Nadia Rinaldi.

Sono tanti i ragazzi che, entrando nella scuola di Amici, conquistano una popolarità improvvisa, dimostrando di avere il talento utile per poter trovare il proprio posto nel mondo della musica. Tra questi nell’edizione 2023 del talent ha fatto colpo sugli appassionati Petit, un giovane cantante e rapper di origini romane entrato rapidamente nelle grazie di Rudy Zerbi. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Petit: biografia e carriera

Salvatore Moccia, questo il vero nome di Petit, è un ragazzo di Roma, classe 2004. Appassionato di musica fin da bambino, inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ma solo due anni dopo decide di coltivare davvero questa passione, acquistando un microfono e mettendosi seriamente alla prova anche come cantante.

La sua giovane età non gli ha permesso fin qui di pubblicare molte canzoni, ma può già vantare un singolo di discreto successo, Taki Taki, hit estiva lanciata nel 2022. Una canzone che ha raccolto circa 22mila stream su Spotify, e che avvicina in qualche modo Petit a Rhove.

Entrato nella scuola di Amici con il singolo Brooklyn e con la cover di Tutto il resto è noia del grande Franco Califano, Petit ha già fatto ascoltare ai suoi fan anche un altro singolo inedito, Che fai. Grazie a una sfida vinta contro altri colleghi di Amici, ha tra l’altro conquistato subito la possibilità di poter lavorare su questa canzone con due big della musica italiana come Takagi e Ketra. Insomma, il talento non gli manca e tutto fa pensare che potrà essere in questa edizione uno degli artisti in grado di mettersi maggiormente in mostra e di puntare, perché no, anche alla vittoria finale.

La vita privata di Petit: chi è la fidanzata?

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo per il momento se abbia una fidanzata o meno.

Sai che…

– Ha origini francesi da parte di mamma, napoletane da parte di papà.

– Fino al 2022 ha giocato anche a calcio, militando nel ruolo di centrocampista nell’under 14 dell’Avellino.

– Come riferito da Webboh, è parente di Riccardo Mandolini, attore che interpreta Damiano nella serie televisiva Netflix Baby. I due sono cugini, e sono entrambi legati all’attrice teatrale e cinematografica Nadia Rinaldi, zia di Petit.

– Su Instagram Petit ha un account da diverse migliaia di follower.

