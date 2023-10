Matthew: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore di Amici di Maria De Filippi.

Tra le nuove stelle di Amici di Maria De Filippi, spicca il polistrumentista e talentuoso Matteo Rota, più conosciuto come Matthew. Un artista che ha conquistato fin da subito il pubblico del programma, grazie al suo fascino e a un talento che sembra pronto a esplodere da un momento all’altro, sotto la guida sapiente dell’esperto Rudy Zerbi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Matthew: biografia e carriera

Matteo Rota, questo il vero nome di Matthew, è nato a Monza il 17 gennaio 2000, sotto il segno del Capricorno. Artista fino al momento poco conosciuto al grande pubblico, non ha al momento alcun singolo certificato, né ha mai pubblicato un album.

cantante chitarra live pubblico

La sua carriera è di fatto partita proprio all’interno della scuola, con la presentazione nella prima puntata del programma del singolo inedito Fammi, una canzone dalle sfumature pop sorprendente per un artista che si è presentato fin dal principio con un animo decisamente rock, come confermato dalla scelta della cover di Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys.

In ogni caso, sia il suo animo rock che la sua venatura pop gli hanno permesso di conquistare la fiducia di Rudy Zerbi che, al termine delle sue esibizioni, gli ha spiegato: “Mi piace come scrivi, ti ho fatto cantare l’inedito perché volevo che tutti sentissero. Mi piace che suoni perché mischia molto bene la tua vena rock con il tuo essere attuale“.

La vita privata di Matthew: ha una fidanzata?

Non sappiamo ancora, al momento, se abbia una fidanzata o se sia single, ma ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Sai che…

– Da cosa nasce la sua passione per la chitarra? Da un concerto nel 2019. Improvvisamente, guardando il chitarrista esibirsi sul palco, ha capito che quello strumento era il suo, che avrebbe dovuto imparare a suonarlo. E si è così salvato in un periodo della sua vita di buio totale.

– Vive con i genitori a Monza.

– Afferma di dire sempre la verità, a costo di risultare scomodo.

– Il suo nome d’arte deriva dalla sua passione per il rock inglese.

– Su Instagram Matthew ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower.

– Non sappiamo se abbia un account anche su TikTok.

