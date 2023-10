Dai tre papà alla lunga esperienza alla Sony per arrivare ad Amici di Maria De Filippi: alla scoperta di Rudy Zerbi, uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano.

Uomo di spettacolo diventato famoso come giudice di diversi talent, come ad esempio Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi è diventato uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano grazie alla sua irriverenza e alla sua ironica criticità, uno dei suoi tratti distintivi.

Chi è Rudy Zerbi

Rodolfo Zerbi, meglio noto come Rudy, è nato il 3 febbraio 1969 sotto il segno dell’Aquario a Lodi ed è alto 176 centimetri. La madre di Rudy Zerbi, Luciana Ciana, ha concepito il figlio quando era ancora giovanissima. Dietro alla figura paterna di Rudy, invece, c’è stato un giallo che il conduttore ha scoperto solo all’età di trent’anni.

Rudy Zerbi

Il padre di Rudy Zerbi è infatti Davide Mengacci, il quale non ha riconosciuto il figlio. Il cognome viene da Roberto Zerbi, il quale decise di adottare il bambino dopo aver conosciuto Luciana. Rudy ha conosciuto l’identità del suo vero padre quando la madre, malata di cancro, ha deciso di raccontargli la sua vera storia. Superato lo shock iniziale, il ragazzo ha deciso di incontrare il suo padre naturale grazie alla mediazione di Mara Carfagna che li ha presentati a una festa.

Intervenuto ai microfoni di Verissimo, Rudy Zerby ha parlato del suo rapporto con Davide Mengacci: “Quando scopri che la tua vita è diversa da quella che pensavi è difficile rimanere impassibili. È bellissimo da una parte, dall’altra è difficilissimo. Ho scoperto la verità quando ero già papà e lui nonno. Credo che i figli sono di chi li cresce, di chi sta vicino a loro e questo è quello che ha fatto per me Giorgio. Dico di avere tre papà veri perché ognuno mi ha dato un pezzettino di amore che mi hanno fatto diventare un uomo. Un po’ mi fa star male non avere una foto con Davide con me piccolino”.

Per Rudy Zerbi il suo vero padre è Giorgio Ciana, secondo marito della madre che di fatto ha cresciuto il ragazzo come se fosse stato un suo figlio naturale.

Rudy Zerbi e la passione per la musica

Il piccolo Rudy si trasferisce giovanissimo a Santa Maria Ligure e coltiva la sua passione per la musica. Intraprende la carriera di dj nella discoteca Covo di Nord Est, poi inizia a collaborare con Radio Tigullio, una piccola emittente locale.

Dopo il diploma si trasferisce a Milano dove si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza senza però accantonare la sua passione per il microfono. Collabora con diverse emittenti radiofoniche, poi diventa talent scout e infine inizia la sua avventura da produttore discografico presso la Sony. Scalerà le gerarchie diventando presidente della Sony Music Italia e collaborerà con artisti del calibro di Renato Zero, Gianni Morandi, Adriano Celentano e Alessandra Amoroso, tanto per citarne alcuni

Diventa famoso grazie alle sue interviste ironiche a personaggi di spicco della musica (ma non solo) internazionale e si fa conoscere dal grande pubblico grazie alle sue collaborazioni con la Gialappa’s Band.

Lasciato il suo ruolo alla Sony si dedica interamente alla radio e alla televisione e proprio grazie al piccolo schermo diventerà famoso per il suo ruolo di giudice (inflessibile) in programmi di successo come Amici di Maria De Filippi e Italia’s Got Talent. Proprio a Maria De Filippi Rudy è legato in maniera molto particolare, in quanto fu proprio la conduttrice a offrirgli un ruolo di giudice ad Amici nel momento in cui l’ormai ex produttore aveva chiuso il suo contratto con la Sony ed era alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, che potesse permettergli di continuare a coltivare la sua passione per la musica.

“Il racconto reale è che a un certo punto in Sony avviene un riassetto societario e da un giorno all’altro mi dicono “grazie ma non ci servi più”. Io frequentavo già da qualche tempo il magico mondo di Maria. Quando ho smesso di lavorare in Sony lei è stata molto carina e mi ha proposto di partecipare ai suoi programmi.

Accetto, un po’ perché mi piaceva l’idea ed ero contento di farlo, e un po’ perché dovevo lavorare, visto che ho più figli dei Teletubbies. Da lì è iniziata, è stata lei a rimettermi in gioco“, racconterà Rudy Zerbi in un’intervista ripresa da kataweb.it.

Rudy Zerbi: moglie, figli e vita privata

Rudy ha quattro figli avuti da tre diversi compagne. Dalla relazione con Simona, prima moglie di Rudy Zerbi, sono nati Tommaso e Luca, mentre dalla seconda, Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, ha avuto il terzo figlio, Edoardo.

Dall’ultima moglie, Maria Soledad Temporini, Rudy ha avuto Leo, il più piccolo dei suoi figli. Rudy Zerby in occasione del terzo compleanno del suo figlio più piccolo ha svelato un dramma familiare che ha colpito lui e Maria. Questo il drammatico racconto che Rudy Zerby ha voluto condividere sul suo profilo Instagram: “Al settimo mese di gravidanza la mia compagna ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola. Io ero in studio, con il telefono staccato. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio.”

Un’esperienza sicuramente durissima da affrontare, ma che fortunatamente si è conclusa nei migliori dei modi: “Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo. L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia”. Oggi sia Maria che il piccolo Leo stanno bene e la famiglia ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Cinque curiosità su Rudy Zerbi

Andiamo ora alla scoperta di cinque curiosità su Rudy Zerbi:

– Uno dei sogni nel cassetto di Rudy è quello di collaborare con un suo grande amico nonché artista di fama internazionale: Jovanotti.

– Siamo tutti ormai abituato a vederlo senza capelli, ma pochi sanno che da giovane Rudy aveva una folta chioma rossa.

– Con centinaia di migliaia di follower, l’arcigno giudice dei talent televisivi è uno dei personaggi più amati e seguiti su Twitter. In passato Rudy aveva chiuso il suo profilo dopo aver ricevuto minacce di morte. Su Instagram ha un account ufficiale da diversi milioni di follower.

– Rudy ha una vera e proprio passione per il Maestro Beppe Vessicchio al punto da dichiarare di averlo voluto nella sua vita come fratello maggiore.

– Il posto dei sogni di Rudy Zerby? La spiaggia di Santa Maria Ligure, dove ha vissuto per moltissimi anni.

