Finneas O’Connell: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’attore e cantante famoso per aver recitato in serie televisive come Glee.

Il caso di Finneas O’Connell è di quelli piuttosto curiosi. Diventato famoso come attore in una serie celebre come Glee, è stato presto scavalcato in fama dalla ‘sorellina’ Billie Eilish, diventando in una manciata di mesi ‘il fratello di Billie‘ per tutti.

Poco male, visto che in cambio ha comunque ottenuto riconoscimenti e premi ovunque per il suo lavoro proprio sulla musica della giovane artista losangelina. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questo artista dai molteplici talenti.

Chi è Finneas O’Connell: biografia e carriera

Finneas Baird O’Connell è nato a Los Angeles il 30 luglio 1997 sotto il segno del Leone. Grazie al lavoro dei genitori, entrambi nel mondo dello spettacolo, già a 12 Finneas inizia ad avvicinarsi alla musica e scrive le sue prime canzoni.

Finneas O’Connell

La sua carriera come attore inizia nel 2011, anno in cui recita, in un ruolo marginale, nel film Bad Teacher, con protagonista l’attrice Cameron Diaz. La svolta arriva però nel 2015, quando viene scelto per interpretare Alistair nell’ultima stagione della serie televisiva musicale Glee.

Proprio in contemporanea all’esperienza in Glee, inizia ad aiutare la sorella Billie Eilish, collaborando con lei alla pubblicazione dell’EP Don’t Smile at Me, il primissimo lavoro della giovane cantautrice. Un disco dal successo immediato, che raggiunge addirittura il 14esimo posto nella Billboard 200.

Ma è solo l’inizio del fortunato connubio tra Finneas e la sorella. Il ragazzo lavora anche al primo vero album di debutto di Billie, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, un disco dal successo interplanetario, grazie al quale ha ottenuto una nomination ai Grammy come miglior producer non classico.

Oltre che collaboratore di fiducia della Eilish, però, Finneas è anche un cantante in prima persona. La sua prima canzone è stata New Girl del 2016.

Cosa fa oggi Finneas?

Grande protagonista del mondo della musica, discograficamente al momento è fermo all’album Optimist del 2021, ma continua a scrivere canzoni senza sosta. La sua collaborazione con Billie non conosce confini, e lo ha portato a firmare anche What I Was Made For?, brano per la colonna sonora di Barbie che ha permesso a Eilish di conquistare il secondo Oscar della carriera a soli 22 anni (il primo era arrivato nel 2022 per No Time to Die).

Finneas: la discografia in studio da solista

2021 – Optimist

La vita privata di Finneas O’Connell: fidanzata

Da diverso tempo è fidanzato con la youtuber Claudia Sulewski, specializzata in vlog molto divertenti. A lei Finneas ha dedicato il brano Claudia del 2019.

Sai che…

– Finneas è alto 1 metro e 78.

– I genitori hanno origini irlandesi e scozzesi.

– Da bambino ha fatto parte di una band chiamata The Slightlys.

– Ha recitato anche nella serie televisiva Modern Family.

– Dove vive? Probabilmente è rimasto a vivere a Los Angeles, come la sorella.

– Non conosciamo con certezza il suo patrimonio, ma di certo è diventato rapidamente uno degli autori e produttori più ricchi d’America.

– Come Billie, anche il primogenito della famiglia è stato cresciuto dalla madre seguendo un regime alimentare vegetariano. Successivamente è diventato vegano.

– Su Instagram Finneas ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale da milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Finneas, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM