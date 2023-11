Un lungo viaggio alla scoperta di Maria De Filippi, dall’attentato al matrimonio con Maurizio Costanzo passando per i suoi successi televisivi e le sue passioni.

Regina degli ascolti della tv italiana, Maria De Filippi è una nota conduttrice e tra gli autori di programmi cult come C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi, due format che hanno rivoluzionato il mondo dello spettacolo e il modo di fare televisione. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Maria De Filippi: moglie e figli

Nata il 5 dicembre del 1961 a Milano, Maria è alta 168 centimetri ed è del segno del Sagittario. Figlia di Giovanni De Filippi, un rappresentante di medicinali, e di Giuseppina Bottoni, un’insegnante di greco, si trasferisce presto con la famiglia a Padova, si diploma con il massimo dei voti al liceo classico e si laurea con 110 in legge.

Sogno nel cassetto della giovane Maria era infatti quello di fare il magistrato, progetto coltivato con grande dedizione fino all’incontro con Maurizio Costanzo, suo futuro marito conosciuto a Venezia in occasione di un convegno di rappresentanti di videocassette.

Maria De Filippi

Proprio Maurizio Costanzo convincerà Maria a trasferirsi a Roma per collaborare con lui. Primo testimone dell’amore tra i due è un giovanissimo fattorino che consegnava a Maria i fiori che le regalava Maurizio Costanzo. Il fattorino, di nome Massimo, poi farà strada – eccome se ne farà – e diventerà presto famoso con il nome di Max Pezzali.

Amici di Maria De Filippi

La lunga storia tra Maria De Filippi e Amici nasce in maniera fortuita nel lontano 1992, quando l’allora presentatrice del programma, Lella Costa, è costretta a lasciare l’incarico per condurre con serenità e senza stress la gravidanza. È la svolta per Maria. La produzione sceglie infatti la De Filippi per condurre il programma e faticherà non poco per convincerla ad accettare il ruolo. Di fatto senza alcuna esperienza in fatto di conduzione, De Filippi trascorrerà ore e ore a fare prove davanti alle telecamere.

Il programma di fatto è un talk show in cui si parla delle problematiche dei ragazzi e dei rapporti dei giovani con i genitori. Il debutto di Maria ad Amici risale al 1993 e sia il programma che la conduttrice riscuotono un discreto successo al punto che l’anno successivo il Amici di sera viene trasmesso in prima serata.

Ormai icona e colonna portante del format, Maria dalla terza edizione diventa anche autrice del programma che andrà in onda fino al 1997, quando verrà sospeso a causa delle pressioni provenienti da ambienti cattolici che accusano il programma di dare un’idea sbagliata dei giovani e della concezione di famiglia.

Il programma torna sul piccolo schermo a partire dal 2000 senza però riuscire a eguagliare gli ascolti delle passate edizioni. Lanciato nello stesso anno un altro programma destinato a monopolizzare il sabato sera di milioni di italiani, C’è posta per te, nel 2001 si spengono definitivamente i riflettori su Amici, o meglio, su quel tipo di Amici, perché il marchio è stato riutilizzato per la famosa scuola di Amici di Maria De Filippi, uno dei talent più apprezzati e seguiti in Italia.

Nato con il nome di Saranno Famosi, il programma ha poi preso il nome di Amici ed è presto diventato un cult della televisione nostrana.

Capitolo Uomini e donne

Ideato e condotto da lei, Uomini e Donne va in onda per la prima volta il 16 settembre del 1996: il programma è innovativo e a tratti irriverente, sicuramente insolito per il pubblico italiano che resta in gran parte affascinato dalle storie d’amore che la moderna Cupido della televisione riesce a far nascere. Come Amici, anche Uomini e Donne diventa a suo modo una vetrina per i giovani che vogliono fare strada nel mondo dello spettacolo e cercano una vetrina per mettersi in mostra ed emergere.

Il programma nasce come un’evoluzione del primo Amici, un talk show dedicato però agli adulti. Già dalla seconda edizione Uomini e Donne cambia rotta avvicinandosi alla sua versione definitiva, quella con i corteggiatori e i tronisti.

Cosa fa Maria De Filippi oggi?

Oltre a condurre i suoi programi cult, Maria è diventata ormai da tempo anche un giudice a Tu si que vales, e produce il programma Temptation Island. Di fatto, è uno dei personaggi più influenti in Mediaset, oltre che un volto noto amato da milioni e milioni di italiani.

La vita privata di Maria De Filippi: marito e figli

Il matrimonio di Maria e Maurizio Costanzo (giornalista scomparso nel 2023) si celebra il 28 agosto 1995, dopo cinque anni di fidanzamento trascorsi di fatto sulle copertine dei principali rotocalchi di gossip. Per Maurizio, celebre giornalista e volto noto delle reti Mediaset, quello con Maria è il quarto matrimonio. Nel 1993, due anni prima del loro matrimonio, la coppia è scampata a un attentato organizzato contro il giornalista, all’epoca dei fatti impegnato a combattere la mafia con le sue inchieste.

Ospite a Che tempo che fa, De Filippi ha raccontato dell’attentato subìto: “Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio e non l’ho più fatto. Non posso tradire una promessa fatta a mio padre. In macchina con me c’era anche il mio cane. Istintivamente lo feci uscire, per farlo scappare lontano. Poi uscimmo dalle auto, stavamo tutti bene“.

Altra domanda diffusa tra i fan della conduttrice è: Maria de Filippi ha figli? Sì, Gabriele, figlio adottivo della coppia entrato nella famiglia Costanzo nel 2004. Il ragazzo ha un rapporto particolarmente stretto con la madre che lo ha voluto con sé nella redazione del programma Uomini e Donne.

“È una cosa bella. Un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. E io non sono prodiga di complimenti, lui queste cose le sente per la prima volta adesso. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è uno fedele“, ha dichiarato De Filippi ai microfoni de L’Intervista.

I gossip su Maria De Filippi e le voci sulla sua sessualità

In seguito ad alcune affermazioni pubbliche dell’ex concorrente di Amici Valerio Pino, è dilagata la voce secondo cui conduttrice abbia delle relazioni con le ragazze che partecipano al talent e che sia, testuali parole, “lesbica“. Maria De Filippi ha sempre negato e combattuto queste voci che, complici la notorietà della donna, hanno trovato una vastissima visibilità sulla rete.

Moltissime ragazze che hanno preso parte al programma hanno difeso la conduttrice e attaccato Valerio, il quale, tra un’accusa e un’offesa anche a Maurizio Costanzo, compianto marito di Maria De Filippi, come riportato da Gossip.it ha rivelato che la conduttrice da giovane sarebbe stata presidente del Circolo gay-lesbico di La Spezia.

Sai che…

– Chi è l’uomo della vita di Maria De Filippi? Fino alla sua morte è stato Maurizio Costanzo.

– Che titolo di studio ha Maria De Filippi? È laureata in Giurisprudenza.

– Maria De Filippi fortunatamente non soffre di nessuna malattia ed è in ottima salute.

– Maria non ha ufficialmente alcun fidanzato o alcuna fidanzata, e resta per ora ‘solo’ la vedova di Costanzo.

– Non conosciamo lo stipendio di Maria De Filippi, ne a quanto ammonti il suo patrimonio, sicuramente con molti zeri.

– Il matrimonio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è stato celebrato a Roma, il 28 agosto 1995, dall’allora sindaco Francesco Rutelli.

– Dove vive Maria De Filippi? A Roma, anche se è molto legata ad Ansedonia, in provincia di Grosseto, piccolo comune in cui possiede da anni una residenza.

– Maria De Filippi nel tempo libero ama dedicarsi ai suoi tre cavalli, Ghost, Talamone e Irko.

– Amante degli animali, la nota conduttrice ha anche tre tre cani, un pastore tedesco, Duca, un bassotto, Cassio, e un bracchetto di nome Sansone.

– Una delle due collane che Maria porta sempre al collo è uno dei primi regali che le ha fatto Maurizio Costanzo.

– Ai microfoni di Vanity Fair Sabrina Ferilli ha parlato dei problemi di Maria De Filippi in cucina. Secondo quanto riferito dall’attrice, Maria non sarebbe esattamente una brava cuoca…

– Dopo l’attentato della mafia contro Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha sofferto di crisi d’ansia e attacchi di panico legati all’incolumità sua e del marito. Per riuscire a superare i problemi di insonnia, la conduttrice ha rivelato di essersi sottoposta a sedute di ipnosi.

– Su Instagram Maria De Filippi non ha alcun account ufficiale. Regina della televisione, non sembra particolarmente interessata ai social.

