Halsey è un personaggio da sempre sopra le righe. Bella e talentuosa, non ha mai nascosto i propri problemi, né quelli di salute, né quelli relativi alle sue dipendenze, riuscendo però a reagire con grande forza a ogni ostacolo della vita. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Halsey: biografia e carriera

Ashley Nicolette Frangipane, questo il vero nome di Halsey, è nata a Edison, New Jersey, il 29 settembre 1994 sotto il segno della Bilancia. Figlia di un afroamericano di origini irlandesi e di una italoamericana di origine ungherese, è cresciuta con una grande passione per la musica.

Già da bambina impara a suonare violino, viola e violoncello. Durante l’adolescenza passa alla chitarra. La sua adolescenza turbolenta la porta ad essere presto cacciata di casa dai genitori. Inizia a vivere in un seminterrato con alcuni amici. Nel frattempo, decide di provare la fortuna in musica.

La sua carriera parte da YouTube, dove pubblica alcune cover a suo nome. Nel frattempo, apre un blog su Tumblr dove inizia a scrivere poesie e canzoni. La canzone che le dà la spinta è però Ghost, un brano pubblicato su SoundCloud e molto apprezzato da diverse etichette discografiche.

Dopo aver firmato il suo primo contratto, inizia a lavorare sulla propria musica con serietà. Entra nel giro giusto, apre concerti a band come gli Imagine Dragons e nel 2015 pubblica il suo primo album, Badlands, anticipato dalla canzone New Americana:

Con questo disco debutta al secondo posto nella classifica Billboard 200 e s’impone in America come un vero astro nascente. Si conferma anche con il secondo disco, Hopeless Fountain Kingdom, arrivato dopo una serie di collaborazioni di prestigio come quella con Justin Bieber per il brano The Feeling.

Nel 2018 ha raggiunto ancora il successo con Without Me, la sua prima numero 1 in America:

Cosa fa oggi Halsey? La sua carriera è in continua evoluzione. Nel 2019 ha fatto parlare di sé per la collaborazione con la boyband sudcoreana BTS nel brano Boy wit Luv. Nel 2021 ha pubblicato un nuovo album, If I Can’t Have Love, I Want Power, un disco prodotto da Trent Reznor dei Nine Inch Nails che ha segnato una sua svolta verso sonorità rock.

Halsey: la discografia in studio

2015 – Badlands

2017 – Hopeless Fountain Kingdom

2020 – Manic

2021 – If I Can’t Have Love, I Want Power

La vita privata di Halsey: fidanzato e figli

La vita sentimentale di Halsey è più o meno un casino. Bisessuale dichiarata, dopo tante relazioni adolescenziali, ha iniziato nel 2015 una frequentazione assidua con il produttore norvegese Lido. Nel 2017 si è messa con il rapper americano G-Eazy. I due sono rimasti insieme fino al luglio/settembre 2018. Dopo essersi frequentata per un periodo con Yungblud, al momento pare sia single.

Ha vissuto nella sua giovane vita già un trauma. Nel 2015 è rimasta incinta durante un tour con gli Imagine Dragons, ma ha subito un aborto spontaneo a causa dello stress. Dopo essersi legata al produttore Alev Aydin ha annunciato nel 2021 di essere rimasta nuovamente incinta, e il 14 luglio è nato il suo primo figlio, Ender Ridley.

Sai che…

– Halsey è alta 1 metro e 63.

– La prima canzone che ha suonato alla chitarra è stata Fifteen di Taylor Swift.

– Halsey soffre di endometriosi e di disturbo bipolare.

– Durante l’adolescenza è stata ricoverata in una clinica per aver tentato il suicidio.

– Il suo nome d’arte Halsey è l’anagramma del suo nome di battesimo, oltre che quello di una strada di Brooklyn cui è particolarmente legata.

– Ha collaborato con i Chainsmokers nella famosa hit Closer.

– Cresciuta con un padre amante dell’hip hop e una madre più vicina al rock, ha trovato ispirazione in grandi popstar come Lady Gaga.

– È celiaca.

– Ha 29 tatuaggi, di cui uno col viso di Marilyn Manson.

– Su Instagram Halsey ha un account ufficiale da milioni di follower.

Di seguito Nightmare, una delle canzoni di Halsey più famose:

