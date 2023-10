Alla scoperta di Romina Power, dagli inizi nel mondo del cinema all’incontro con Albano Carrisi.

Nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles, Romina Francesca Power, conosciuta semplicemente come Romina Power, è nata sotto il segno della Bilancia. Conosciuta per la sua grande musica, Romina è anche stata al centro del gossip e della sua love story con Albano. Scopriamo di più sulla sua vita privata e qualche curiosità sulla sua carriera!

Chi è Romina Power: la biografia

Figlia di due attori cinematografici, Romina Power cresce in Messico. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1958, la ragazza si trasferisce insieme con la sorella dalla nonna che si prenderà cura di loro. A nove anni le due sorelle si trasferiscono con la mamma e il suo nuovo compagno in Italia. Del nostro paese era innamorato anche il padre naturale di Romina, che scelse per lei questo nome in onore della Città Eterna.

Ma gli spostamenti non finiscono qui. Ancora adolescente si trasferisce in Inghilterra dove muove i primi passi nel mondo del cinema accettando anche ruoli… in pellicole erotiche. Nel 1967 avviene l’incontro che avrebbe cambiato la sua vita, quello con Albano. Romina Power esordisce come cantante nel 1969 e il giovanissimo cantante di Cellino San Marco collabora con lei nelle vesti di autore e arrangiatore. Nasce un sodalizio musicale da cui saranno prodotti alcuni dei più grandi successi della musica italiana degli anni Settanta. Cosa fa oggi Romina Power? Si alterna tra musica, cinema e famiglia, ovviamente!

Romina: la discografia in studio da solista

1970 – 12 canzoni e una poesia

1974 – Ascolta, ti racconto di un amore…

1975 – Con un paio di blue jeans

2012 – Da lontano

La vita privata di Romina Power: Al Bano Carrisi, unico grande amore di una vita

La vita privata e la carriera di Romina si sovrappongono o meglio si incontrano e trovano una realizzazione nello storico rapporto con Al Bano. I due vivono un’intensa storia d’amore e si sposano nel 1970. I due avranno quattro figli, poi il loro rapporto si incrinerà di fronte alla tragedia della scomparsa della loro figlia più piccola, Ylenia Carrisi, sparita letteralmente nel nulla nel 1994 mentre si trovava a New Orleans. In pochi anni la crisi compromette il rapporto e spinge i due alla sofferta separazione.

Ma certi amori, si sa, fanno giri immensi e poi ritornano. Dopo la confessione di Romina, la quale ha rivelato a Verissimo che il sentimento tra lei e Al Bano non si sarebbe mai estinto, il cantante si allontana dalla sua compagna Loredana Lecciso e dal 2013 torna a fare coppia, almeno sul palco, con la sua storica compagna. Nel corso di un concerto nel 2018 i due si sarebbero lasciati andare a un bacio, accolto con un’ovazione dagli storici fan della coppia.

Sai che…

– Nel corso della sua vita Romina Power ha provato di tutto… anche l’LSD. La cantante ha dichiarato di averne fatto uso nel corso di una serata trascorsa con Keith Richards. E a proposito di frequentazioni illustri e avvenimenti bizzarri, la Power avrebbe anche preso parte a una seduta spiritica in casa di Paul McCartney. Insomma… tra Beatles e Rolling Stones, chissà che cosa non avrà visto!

– Romina è anche una nota amante degli animali. come si può facilmente notare dalla sua pagina Facebook: pensate che tra cani, pesci e uccellini è arrivata ad avere fino a tredici animali domestici!

– Dove vive Romina Power? Pur trascorrendo molto tempo in Italia, pare che Romina viva stabilmente a Los Angeles. Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Romina Power ha un account ufficiale in cui mostra anche immagini della sua vita privata.

