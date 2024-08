Chi è Yungblud, l’artista che mescola hip hop e punk

Yungblud: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante britannico che ha avuto un flirt con Halsey.

Yungblud è un’interessante eccezione alla regola del mercato musicale internazionale degli ultimi anni. Mentre la gran parte degli artisti mainstream si sono accontentati negli anni recenti di cantare di cose semplici e poco ‘fastidiose’, su basi poco ispirate e prodotte esclusivamente con dei software, lui si cimenta con musica più impegnativa, mantenendo gli strumenti al centro della composizione.

Il tutto senza agganciarsi a sonorità troppo vintage, ma provando a far coincidere un gusto punk con una ricerca melodica contemporanea e con l’immancabile vena hip hop. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo giovane artista.

Chi è Yungblud: biografia e carriera

Dominic Richard Harrison, questo il vero nome di Yungblud, è nato a Doncaster, in Inghilterra, il 5 agosto 1997 sotto il segno del Leone. Fin da vicino si avvicina al mondo della musica, anche grazie al padre, che lavora in un negozio di chitarre.

Rapper

Durante la sua carriera, ancora molto giovane, ha spesso scritto canzoni impegnate, discostandosi dal pop mainstream imperante anche nel Regno Unito. La sua musica unisce infatti i fermenti dell’hip hop degli ultimi vent’anni con un’asprezza tipicamente punk.

Verso il 2017 la sua musica inizia ad attirare l’attenzione del pubblico, e nell’estate del 2018 il giovane artista può debuttare con un primo album, 21st Century Liability. A inizio 2019 ha modo di collaborare con la popstar americana Halsey. I due incidono il singolo 11 minutes, in cui compare alla batteria Travis Barker, il drummer dei blink-182.

Grazie a questo brano raggiunge una grande popolarità tra i più giovani sia nel Regno Unito che in America, collezionando milioni e milioni di views su YouTube.

Cosa fa oggi Yungblud

Negli ultimi anni il cantautore ha pubblicato diversi nuovi singoli prima dell’arrivo del suo terzo eponimo album, dato alle stampe nel 2022. Il 4 novembre ha lanciato un nuovo brano, I’m a Mess, in collaborazione con Avril Lavigne.

Yungblud: la discografia in studio

2018 – 21st Century Liability

2020 – Weird!

2022 – Yungblud

La vita privata di Yungblud: fidanzata e figli

Il cantante britannico ha dichiarato di essere pansessuale e poliamoroso e di aver scelto di trasferirsi a Londra per avere rapporti liberi con tutti, soddisfacendo ogni sua fantasia. In passato ha avuto una storia con Halsey, collega con cui ha anche collaborato. Nel 2021 ha confermato di aver iniziato una nuova relazione con un’altra cantautrice, Jesse Jo Stark, famosa soprattutto negli Stati Uniti.

Sai che…

– Da bambino gli è stato diagnosticato l’ADHD.

– Harrison è molto coinvolto nelle lotte per i diritti della comunità LGBT ed è contro ogni forma di discriminazione.

– Ha sofferto in passato di attacchi di panico e depressione, e ha dichiarato di aver provato anche il suicidio in alcuni casi.

– Durante un concerto è scivolato riportando una frattura, ma nonostante questo non ha deciso di annullare il resto del tour. Nella data successiva si è esibito però seduto su una sedia.

– Ha sempre dichiarato di non aver paura di offrire canzoni di protesta, con un atteggiamento molto vicino a quello del punk inglese.

– Il nonno si è esibito negli anni Settanta con i T. Rex, la storica band glam rock di Marc Bolan.

– Tra le sue influenze ha citato i Beatles, Bob Dylan, gli Arctic Monkey, Eminem e i Clash.

– Yungblud è gay, si chiedono in molti. L’artista ha dichiarato in un’intervista ad Attitude di considerarsi prevalentemente eterosessuale, ma che se incontrasse un bel ragazzo o un trans non esclude possa accadere qualcosa.

– Su Instagram Yungblud ha un account ufficiale da milioni di follower. Ha un account ufficiale molto seguito anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Yungblud, ecco una playlist presente su Spotify: