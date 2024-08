Chi è Zerb, il dj brasiliano della hit Mwaki

Zerb: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul dj brasiliano famoso per la hit Mwaki con Sofiya Nzau.

L’estate 2024 in Italia vede tra i suoi protagonisti un artista salito sui palchi di tutti i più importanti festival televisivi, dal Radio Zeta Future Hits a Battiti Live, per far sentire al pubblico tutta l’energia della sua hit internazionale: Mwaki. Stiamo parlando ovviamente di Zerb, dj brasiliano ormai famoso ovunque. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Zerb: biografia e carriera

Matheus Zerbini Massa, questo il suo vero nome, è nato a San Paolo il 25 dicembre 1997 sotto il segno del Capricorno. Appassionato di musica fin da bambino, comincia a suonare vari strumenti fin da bambino. A 14 anni comincia ad avvicinarsi alla musica elettronica e poco dopo, ispirato da artisti come Skrillex e Deadmau5, comincia a produrre canzoni proprie e a pubblicarle su YouTube e SoundCloud.

Consolle per dj

Ha cominciato a ottenere i primi successi attorno al 2015, debuttando al Lollapalooza, uno dei festival più importanti al mondo, nel 2016. L’anno dopo la sua ascesa è stata confermata dall’invito a esibirsi anche nel Rock in Rio, altro degli eventi musicali più importanti al mondo.

In questi anni si fa apprezzare soprattutto in Sudamerica e negli USA. Comincia a farsi conoscere anche in Europa dalla metà del 2020, ma il successo internazionale glielo regala soprattutto il brano Mwaki, pubblicato nel 2023 con la voce della cantante kenyota Sofiya Nzau. Con questa canzone Zerb riesce infatti prima a diventare virale su TikTok, poi a conquistare le classifiche di mezza Europa:

La vita privata di Zerb: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se sia fidanzato, sia single o sia sposato, anche perché utilizza i social soprattutto per la sua vita professionale.

Sai che…

– Ha imparato a suonare da ragazzo la chitarra, la batteria e il pianoforte.

– Nonostante la sua professione, ha continuato gli studi e si è laureato nel 2019 all’Univesità di San Paolo.

– Il brano Mwaki è in lingua kikuyu, la lingua della principale etnia del Kenya.

– Non sappiamo quanto guadagni.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere in Brasile, probabilmente a San Paolo.

– Su Instagram Zerb ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale con un grande seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Zerb, ecco una playlist presente su Spotify: