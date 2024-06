Chi è William Djoko, il dj fidanzato con Marica Pellegrinelli

William Djoko: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul dj che ha rubato il cuore dell’ex compagna di Eros Ramazzotti.

Il cuore di Marica Pellegrinelli è indissolubilmente legato alla musica. Dopo essere stata per anni la compagna di Eros Ramazzotti, oggi la nota modella è fidanzata con un famoso dj: William Djoko. Un artista conosciuto nell’ambiente, ma che ha trovato spazio sulle pagine dei giornali italiani solo dopo la sua conquista più importante. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è William Djoko: biografia e carriera

William Djoko, classe 1984 o 1985, è un dj e produttore musicale nato in Olanda da pare di origine camerunese e madre di origini ucraine e olandesi. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha iniziato la propria carriera prima come ballerino, per poi fondare una band, i Jason & the Argonauts, con cui si è tolto le prime soddisfazioni.

Consolle per dj

Nel 2008 ha dato il via alla sua carriera da solista, pubblicando l’album Hard Loving. Solo negli ultimi anni è diventato però famoso a livello mondiale. Pur mancandogli ancora una vera e propria hit, si è infatti esibito sui palchi delle più importanti città europee, da Londra a Barcellona.

Di seguito un suo set:

Cosa fa oggi William Djoko

Continua a essere uno dei dj più richiesti al mondo, protagonista nei locali e nelle discoteche più importanti d’Europa. Lo dimostrano anche le tante foto e i video pubblicati su Instagram, al di là degli scatti riguardanti la sua vita privata.

La vita privata di William Djoko: fidanzata e figli

Sulla sua vita sentimentale prima di Marica non conosciamo alcun dettaglio. Sappiamo però che dall’autunno 2021 i due hanno iniziato una relazione molto seria, come dimostrato dalle foto pubblicate sui social.

Inizialmente si era parlato solo di un semplice flirt, ma dopo averli pizzicati insieme all’aeroporto di Malpensa le voci si sono fatte più insistenti. Ormai insieme da diversi anni, nel 2024 hanno avuto la loro prima figlia: Ariela.

Chi è Marica Pellegrinelli, la fidanzata di William Djoko

Classe 1988, nata a Bergamo il 17 maggio sotto il segno del Toro, Marica Pellegrinelli è una delle più famose modelle italiane, testimonial di vari brand. Al grande pubblico è diventata famosa soprattutto per essere stata sposata per cinque anni con Eros Ramazzotti, cui ha donato i figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria.

Sai che…

– Non sappiamo dove abiti, ma è certo che viaggia spesso.

– Anche il suo patrimonio al momento non è stato reso noto ufficialmente, e non sappiamo quanto guadagni.

– Ama il basket e in generale lo sport.

– Su Instagram William Djoko ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di William Djoko, ecco una playlist presente su Spotify: