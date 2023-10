Eminem: le curiosità sulla carriera e la vita privata del rapper che ha cambiato la storia dell’hip hop americano.

Eminem è una colonna portante della storia dell’hip hop. Senza dubbio il più grande rapper bianco di sempre, con tutta probabilità uno dei più grandi in assoluto, al pari di leggende come Tupac Shakur e Notorious B.I.G.

Pochi come lui hanno infatti cambiato le regole del gioco, utilizzando un’ironia estrema e creando personaggi decisamente al di là del politicamente corretto. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua straordinaria carriera e sulla sua difficile vita privata.

Chi è Eminem: biografia e carriera

Marshall Bruce Mathers III, questo il vero nome di Eminem, è nato a St. Joseph, nel Missouri, il 17 ottobre 1972 sotto il segno della Bilancia. La sua biografia è ricca di drammi e colpi di scena, raccontati in parte nel celebre film 8 mile.

Eminem

Cresciuto a Detroit, deve gran parte della sua fortuna, oltre a un talento innato, anche alla scoperta da parte di Dr. Dre. Rapper storico e producer tra i più importanti di sempre, è stato proprio l’ex N.W.A. a vedere in lui una possibile stella e a dargli la possibilità di sfondare.

Il suo primo successo è stato il singolo My Name Is. Con il terzo album, The Marshall Mathers LP ha raggiunto il record di vendite più veloci di sempre per un album hip hop. Il successivo, The Eminem Show, ha confermato il suo status di re del rap, facendolo diventare una leggenda immortale.

La sua carriera, che ha raggiunto l’apice nei primi anni Duemila, si è assestata su un pop rap mainstream che ha di certo messo da parte la qualità senza però perdere il successo in termini di pubblico. Oltre che come rapper, nel corso degli anni si è fatto apprezzare come produttore discografico grazie alla propria etichetta, la Shady Records. Cosa fa oggi Eminem? Continua nella sua doppia (o tripla) carriera, e dovrebbe a breve pubblicare un nuovo album.

Eminem: la discografia in studio

1996 – Infinite

1999 – The Slim Shady LP

2000 – The Marshall Mathers LP

2002 – The Eminem Show

2004 – Encore

2009 – Relapse

2010 – Recovery

2013 – The Marshall Mathers LP 2

2017 – Revival

2018 – Kamikaze

2020 – Music to Be Murdered By

La vita privata di Eminem: moglie e figlia

La storica ragazza di Eminem è stata Kimberly Ann Scott, la cui tormentata relazione è iniziata negli anni del liceo. Dalla loro unione è nata il 25 dicembre 1995 la figlia Hailie Jade. Eminem e Kim si sono sposati il 14 giugno 1999 e hanno divorziato una prima volta nell’ottobre 2001, dopo che la donna aveva tentato addirittura un suicidio.

I due si sono risposati il 14 gennaio 2006, per avviare tre mesi dopo una seconda pratica di divorzio, divenuto definitivo il 19 dicembre. Nonostante un rapporto burrascoso con la madre, Eminem ha fin da subito mostrato amore per la figlia Hailie, cui ha dedicato diverse canzoni, tra cui When I’m Gone, Mockingbird e Hailie’s Song. Marshall ha anche adottato altre due ragazze: Alaina, figlia della sorella di Kim, e Whitney, figlia di Kim nata dal suo matrimonio con un altro uomo.

Sai che…

– Eminem è alto 1 metro e 73.

– Marshall da giovane era molto timido e a scuola era etichettato come uno ‘sfigato’.

– Ha un tatuaggio sul braccio dedicato all’amato zio Ronnie.

– Il suo primo nome d’arte è stato M&M.

– Dove vive Eminem? Ancora non lontano da Detroit, ma in una residenza decisamente lussuosa. Il suo patrimonio è stimato sui 190 milioni di dollari.

– Ha ricevuto nel corso degli MTV Europe Music Awards 2013 il premio Global Icon, quarto artista a ottenere questo tipo di riconoscimento dopo leggende come i Queen, i Bon Jovi e Whitney Houston.

– Con Tupac Shakur è l’unico rapper ad avere più di un album disco di diamante: The Marshall Mathers LP e The Eminem Show.

– La canzone Lose Yourself è stata la prima hip hop a vincere un Oscar per la miglior canzone originale.

– A causa dei suoi testi molto forti, specie nei primi album, Eminem è stato accusato nel corso della sua carriera di omofobia, misoginia e razzismo.

– La sua Shady Records ha lanciato artisti come 50 Cent.

– Marshall vanta uno strano record: è il rapper che ha fatto più riferimenti alla saga di Star Wars.

– Eminem è morto? Ovviamente no, ma spesso è vittima di fake news di questo tipo.

-Su Instagram Eminem ha un account ufficiale da milioni di follower.

Di seguito il video di Without Me, una delle canzoni di Eminem più amate:

Riproduzione riservata © 2023 - NM