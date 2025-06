Tutte le curiosità su 50 Cent, il rapper di In da Club

50 Cent: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul rapper lanciato da Eminem nei primi anni Duemila.

Rapper, attore, imprenditore. 50 Cent è un personaggio dai mille talenti, capace di rendere concreto il motto della sua vita: “Diventa ricco, o muori provandoci“. Lui ci ha provato, non senza rischiare la vita, e alla fine ci è riuscito, diventando prima uno dei rapper più amati di inizio anni Duemila e dopo un personaggio pubblico di una certa influenza negli States. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è 50 Cent: biografia e carriera

Curtis James Jackson III, questo il vero nome di 50 Cent, è nato il 6 luglio 1975 a New York sotto il segno del Cancro. Cresciuto nel quartiere South Jamaica, già a 12 anni inizia la sua carriera da spacciatore di crack. Una strada, quella della delinquenza, abbandonata solo a inizio anni Duemila.

Dopo aver debuttato nel 2000 con il deludente Power of the Dollar, il giovane rapper forma con gli amici di sempre, Lloyd Banks e Tony Yayo, la G-Unit e distribuisce nuova musica per i quartieri di New York attraverso una serie interminabile di mixtape.

Riesce così a farsi notare da Dr. Dre ed Eminem, che ne apprezzano le doti e gli propongono un contratto con la loro etichetta per un milione di dollari. Prodotto dalle due leggende viventi dell’hip hop, 50 Cent dà alle stampe il suo nuovo album d’esordio, Get Rich or Die Tryin’, un disco dal successo straordinario che vende oltre 6 milioni di copie negli Stati Uniti, trascinato al successo da In da Club.

Diventato d’un tratto una rapstar, Cent si gode il successo e decide di fondare una sua etichetta indipendente, la G-Unit Records, per produrre anche gli album solisti dei suoi compagni di viaggio. Pubblica quindi un nuovo album, The Massacre, trascinato al successo dal singolo Candy Shop. Non riesce a ripetere l’exploit di Get Rich, ma ormai 50 Cent è una realtà, e ogni suo lavoro trova comunque un’eco internazionale.

Cosa fa oggi 50 Cent

Fermo discograficamente da Animal Ambition, album pubblicato nel 2014, da allora si è dedicato soprattutto alle attività imprenditoriali e alla carriera cinematografica. Si è però concesso, di tanto in tanto, anche grandi ritorni nel mondo della musica. Ad esempio, nel 2022 è stato a sorpresa uno dei performer dell’halftime show del Super Bowl.

Nel 2025 è invece partito in tour per l’ennesima volta, facendo tappa a Napoli per la prima volta, unica data italiana di questo suo giro di concerti, per un evento speciale insieme alla Independence Orchestra diretta dal maestro Paolo Vivaldi, un’orchestra di oltre 100 musicisti.

La discografia in studio

2000 – Power of the Dollar (non pubblicato)

2003 – Get Rich or Die Tryin’

2005 – The Massacre

2007 – Curtis

2009 – Before I Self Destruct

2014 – Animal Ambition

La vita privata di 50 Cent: moglie e figli

50 Cent non si è mai sposato, almeno finora. Ha però due figli: Marquise (13 ottobre 1996) e Sire (1° settembre 2012), avuti rispettivamente da Shaniqua Tompkins e Daphne Joy.

Negli ultimi anni il rapporto con il figlio Marquise ha occupato le pagine dei siti di gossip, visto che tra i due non corre buon sangue. Secondo il rapper la madre avrebbe fatto di tutto per tenerlo lontano da lui.

Sai che…

– 50 Cent è alto 1 metro e 83.

– Nel 2008 è stato il rapper più ricco del pianeta secondo Forbes.

– Quanto guadagna 50 Cent? Non è dato sapersi, ma il suo patrimonio nel 2015 ammontava a 155 milioni di dollari.

– 50 Cent sparato? Sì, non è una leggenda. Nel 2000 è stato colpito da nove pallottole (alle gambe, alle braccia, alle mani e anche una che gli perfora il volto e gli trafigge la lingua), rimanendo ricoverato in ospedale per ben 5 mesi. Di fatto si è salvato per miracolo.

– Curtis Jackson è famoso anche per le sue faide con diversi rapper. In particolare, vanno ricordate quelle con Ja Rule, Nas, The Game, Rick Ross e Lil Wayne.

– Dove abita il rapper? Difficile dirlo. Curtis ha infatti tante case, al punto che una volta, per scherzare, ha dichiarato di essere stato derubato in una casa che nemmeno pensava di avere più.

– È apparso in un episodio dei Simpson.

– Ha partecipato come ospite alla finale di X Factor Italia nel 2009.

– Su Instagram 50 Cent ha un account ufficiale da oltre 25 milioni di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

