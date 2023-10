Alla scoperta di Eros Ramazzotti, il ragazzo della periferia di Roma che ha scelto la via della musica a quella della droga.

Eros Luciano Walter Ramazzotti, per il grande pubblico semplicemente Eros Ramazzotti (28 ottobre 1963, Scorpione), è forse il massimo esponente della musica pop italiana. La sua voce nasale è un marchio di fabbrica, certo, non apprezzato da tutti. Quello che poteva essere un grande limite è diventato uno dei punti di forza dell’artista romano, in grado di conquistare il grande pubblico con la bellissima Terra Promessa. Le canzoni di Eros Ramazzotti sono così, dediche spassionate, grandi amori messi in musica su un letto di note dolci ma non sdolcinate, anzi.

Chi è Eros Ramazzotti: la biografia

Quanti anni ha Eros Ramazzotti? 60, essendo nato il 28 ottobre 1963 sotto il segno dello Scorpione. Romano doc, è cresciuto nella periferia della Capitale, lì dove la vita è difficile ma spesso non si dice. Cresce con lo spettro e la minaccia della droga, una presenza costante intorno al cantante, un male sempre presente, dalla scuola al parco vicino casa. Eppure Eros è riuscito a non entrare nel tunnel, e questo per due motivi: il primo è la morte di un amico, ucciso proprio dalla droga, il secondo è la grande passione per la musica, una via di fuga che negli anni lo avrebbe largamente ripagato sotto molti punti di vista.

Eros Ramazzotti

Proprio all’amico scomparso è dedicato l’album d’esordio di Eros Ramazzotti: “Eravamo vicini di banco e ci cacciavano sempre perché non facevamo niente non ci piaceva la scuola – scriverà il cantante nella sua autobiografia. Solo che io pensavo alla musica, lui invece si drogava: morì in un tragico incidente dopo che si era fatto una dose di eroina. La droga… ne girava tanta nel nostro quartiere ed era facile perdersi se non avevi alternative. Da allora cominciai a provarne un sano terrore, che negli anni seguenti mi ha fatto stare alla larga dalle brutte tentazioni”.

Da lì la lunga strada verso il successo con la partecipazione e la vittoria (inaspettata) a Sanremo Giovani con Terra Promessa, uno dei cavalli di battaglia di Eros. Dopo il successo del 1984, si è ripresentato a Sanremo tra i Big l’anno successivo, presentando il brano Una storia importante, un vero trionfo a livello discografico. Non pago, nel 1986 sceglie di fare tripletta e si ripresenta sul palco dell’Ariston, ottenendo anche la vittoria finale grazie ad Adesso tu.

Per la musica di Eros Ramazzotti la svolta arriva nel quinquennio successivo, con una serie di album e canzoni che lo porta a imporsi anche a livello internazionale, da Musica è a In ogni senso. Gli anni Novanta sono quelli della sua consacrazione come ambasciatore della musica pop in tutto il mondo, un ruolo confermato anche con i dischi dei primi anni Duemila. Sempre pronto a rinnovare il proprio sound, senza per questo rinunciare alla melodia. Una ricetta che gli permette di raggiungere i primi posti nelle classifiche di tutto il mondo con brani come L’aurora, Se bastasse una canzone e Un’emozione per sempre. Cosa fa oggi Eros Ramazzotti? Nonostante lo status di leggenda vivente della musica italiana, continua a scrivere canzoni e a esibirsi in tutto il mondo. Il suo ultimo album è Vita ce n’è, pubblicato nel 2018. Di seguito l’omonimo singolo:

Eros Ramazzotti: la discografia in studio

1985 – Cuori agitati

1986 – Nuovi eroi

1987 – In certi momenti

1988 – Musica è

1990 – In ogni senso

1993 – Tutte storie

1996 – Dove c’è musica

2000 – Stilelibero

2003 – 9

2005 – Calma apparente

2009 – Ali e radici

2012 – Noi

2013 – Noi due

2015 – Perfetto

2018 – Vita ce n’è

2022 – Battito infinito

La vita privata di Eros Ramazzotti: moglie e figli

La vita privata di Eros è venuta alla ribalta per il suo primo grande amore, Michelle Hunziker. I due si sono conosciuti a un concerto ma sembra che gli inizi siano stati particolarmente difficili, o meglio è stato difficile per il cantante convincere l’ancora sconosciuta Michelle che si trattava di amore vero.

“Quando ci siamo conosciuti lui era un grande cantautore e io una ragazzina appena arrivata in Italia dalla Svizzera piena di aspettative – ha raccontato Michelle Hunziker a Maurizio Costanzo. Non pensavo proprio che sarebbe andata avanti. Presa dal panico ho preso il treno come sempre e sono scappata e sono tornata a casa. Lui era innamorato di me che è andato in tutti i bar del paese a cercarmi“.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno avuto una figlia, Aurora, nata nel 1996. Nonostante la fine della storia con la Hunziker, Eros Ramazzotti e Aurora hanno conservato uno splendido rapporto. Vanno in vacanza insieme, spopolano sui social quando cantano insieme (le canzoni di lui ovviamente) e mostrano un affiatamento davvero unico, testimoniato anche dal tatuaggio sul braccio destro di Eros, una dedica alla figlia impressa sulla pelle.

Il secondo grande amore nella vita del cantante scatta nel 2009 grazie ai Wind Music Awards. A premiare l’artista romano è Marica Pellegrinelli, signora Ramazzotti dal 2014 e madre di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, gli altri due figli di Eros.

Purtroppo i due hanno ufficializzato la fine del loro rapporto il 7 luglio 2019 con una nota all’Ansa. Non hanno spiegato la causa della loro rottura, ma hanno tranquillizzato i fan affermando che la scelta è stata consensuale e che il rispetto reciproco è immutato.

Sai che…

– Eros è alto 1 metro e 85.

– Cosa c’entra Eros Ramazzotti con Wanda Nara? I due sono molto amici e il cantante le ha scritto un messaggio per mostrarle vicinanza nel periodo di crisi tra la showgirl argentina e il marito Mauro Icardi. Un bel gesto interpretato dai media locali come un modo per provarci con lei, scatenando un gossip smentito dallo stesso cantante e del tutto privo di fondamento.

– Ci sono diverse curiosità sulla sua vita. Ad esempio, in pochi sanno che ha recitato anche in Amarcord di Fellini. Si tratta solo di un piccolo cameo di cui però il musicista romano va particolarmente fiero.

– Il matrimonio di Eros e Michelle è stato celebrato nel 1998 in una cornice da sogno, il Castello Odescalchi di Bracciano.

– In carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi.

– Ha un fratello, Marco Ramazzotti.

– Tra le tante collaborazioni della sua carriera ricordiamo quelle con leggende come Tina Turner, Anastacia, Ricky Martin, Joe Cocker ma anche i nostri Andrea Bocelli e Luciano Ligabue.

– Ha un ottimo rapporto con tanti cantanti italiani. Era un grandissimo amico di Pino Daniele.

– Ramazzotti è un grande amante del calcio, ha spesso giocato con la Nazionale cantanti ed è un tifoso sfegatato della Juventus.

– Ma quanti soldi ha Eros Ramazzotti, si chiedono in molti. Il suo patrimonio non è mai stato rivelato, ma sarebbe di oltre 90 milioni di euro.

– Da giovane avrebbe voluto studiare in Conservatorio, ma la sua iscrizione fu respinta.

– Ha abbandonato gli studi dopo tre anni di ragioneria non particolarmente brillanti.

– Dove abita Eros Ramazzotti? Da anni si è trasferito a Milano per motivi di lavoro, ma è cresciuto a Roma, nelle case popolari Lamaro, non lontane da Cinecittà.

– Su Instagram Eros Ramazzotti ha un account ufficiale in cui mostra anche immagini personali.

Di seguito il video di Aurora di Eros Ramazzotti:

