Michelle Hunziker: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla vita in musica della conduttrice svizzera.

Chi è la conduttrice televisiva più amata degli italiani? La domanda non è semplice, ma tra le candidate principali a questo ruolo un posto di rilievo lo occupa sicuramente Michelle Hunziker. La tuttofare svizzera, con il suo sorriso contagioso, è infatti riuscita a conquistare con gli anni il cuore degli italiani, e non solo quello di Eros Ramazzotti.

Dal suo debutto a Buona domenica nel 1994 di strada ne ha fatta. Diventata famosa con Colpo di fulmine, ha condotto programmi importanti come Zelig, Scherzi a parte e Striscia la notizia, dimostrando una grandissima versatilità. All’occorrenza anche attrice, non tutti sanno che Michelle è anche stata cantante, e per certi versi lo è ancora. Scopriamo insieme alcune curiosità proprio sulla sua vita in musica, oltre che sulla sua vita privata.

Chi è Michelle Hunziker: biografia e carriera

Michelle Yvonne Hunziker è nata a Sorengo, piccolo comune svizzero del Canton Ticino, il 24 gennaio 1977 sotto il segno dell’Aquario, è cresciuta a Ostermundigen, non lontano da Berna, nella svizzera tedesca. Ancora prima di diventare maggiorenne, a 17 anni è arrivata in Italia, alla ricerca di un lavoro nel campo della moda. Dopo aver ricevuto i primi ‘no’, viene selezionata alla Riccardo Gay e inizia a sfilare per alcuni dei marchi italiani più importanti.

Michelle Hunziker

L’approdo in televisione arriva nel 1994-1995, quando appare per la prima volta a Buona domenica, in particolare come concorrente del concorso Miss Buona Domenica. Nonostante sia ancora giovanissima, riesce subito a farsi apprezzare non solo dagli italiani, ma anche dall’ambiente dello spettacolo. Fioccano così le opportunità di lavorare nel mondo del piccolo schermo negli anni successivi.

Non accontentandosi, nel 1997 studia recitazione e nell’estate dello stesso anno passa a Mediaset per condurre per la prima volta Paperissima sprint. Il grande successo arriva però solo alla guida di Colpo di fulmine, su Italia 1. Da lì diventerà non solo una delle più importanti conduttrici della rete del Biscione, ma anche uno dei personaggi televisivi più amati.

Ma cosa lega il suo nome al mondo della musica? Al di là della storica relazione con Eros Ramazzotti, Michelle ha più volte fatto incursione nel mondo delle sette note. Dopo aver condotto, nei primi anni Duemila, un paio di edizioni del Festivalbar, ha avuto l’onore di presentare il Festival di Sanremo 2007, ottenendo tra l’altro un compenso faraonico da circa un milione di euro che crea non pochi imbarazzi in Rai. Quella sul palco dell’Ariston è stata tra l’altro un’esperienza ripetuta nel 2018.

E se negli anni recenti ha presentato un altro show di carattere musicale in Italia, All Together Now, la sua più grande avventura nel mondo della musica risale a qualche anno fa. Nel 2006 ha provato infatti un’avventura nel mondo delle sette note, dando alle stampe l’album Lole, con risultati però non proprio entusiasmanti dal punto di vista delle vendite e della critica. Di seguito il singolo From Noon Till Midnight:

In anni più recenti, nel 2019, ha pubblicato altri due singoli, anche stavolta senza ottenere grande successo: Michkere e Ciapet, quest’ultimo in featuring con Alborosie.

Cosa fa oggi Michelle Hunziker?

Continua a essere uno dei volti di punta di Mediaset. Nel 2023 non solo ha condotto uno show tutto suo, Michelle Impossibile, ricongiungendosi anche davanti alle telecamere con l’ex marito Eros Ramazzotti, ma ha anche lavorato ancora a Striscia e ha partecipato come giudice al programma Io Canto Generation.

La vita privata di Michelle Hunziker: marito e figli

Ancora minorenne, Michelle ha avuto una storia con il presentatore televisivo Marco Predolin, di 26 anni più grande di lei. All’epoca questa love story fece scalpore. Non fu però molto lunga. Tornata single, nell’estate 1995 conosce dopo un concerto a Milano il cantautore Eros Ramazzotti.

I due iniziano una splendida storia d’amore e danno vita, il 5 dicembre 1996, alla figlia Aurora Sophie Ramazzotti. Il matrimonio tra i due si è svolto con una cerimonia religiosa il 24 aprile 1998 nella splendida cornice del castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, alla presenza di grandi ospiti, tra cui Tina Turner.

Nonostante il grande affetto, nel 2002 si sono però separati, divorziando definitivamente nel 2009 ma rimanendo in ottimi rapporti. Nel 2011 Michelle ha quindi iniziato una storia con Tomaso Trussardi. Dalla loro unione è nata la sua seconda figlia, Sole. Anche in questo caso, dopo la nascita è arrivato il matrimonio, nel 2014, prima dell’arrivo della secondogenita, Celeste. Nel gennaio 2022 però anche questo matrimonio è venuto meno.

Chi è il nuovo compagno di Michelle Hunziker? Si chiama Alessandro Carollo, ha 41 anni, ha origini romane ed è un medico molto famoso nell’ambiente dello spettacolo.

Sai che…

– Nel 2023 è diventata nonna dopo la nascita del primo figlio di Aurora.

– Ha dichiarato di aver fatto parte di una setta tra il 2001 al 2006 e di esserne stata plagiata.

– Il padre di Michelle era Rudolf Hunziker, pittore ticinese di origini svizzero-tedesche scomparso nel 2001. La madre è invece Ineke Smit, olandese con origini indonesiane.

– Ha un fratello, Zuchwil.

– Come attrice ha recitato sia in diversi film al cinema che in diverse serie televisive.

– Ha lavorato più volte anche nella televisione svizzera e anche in quella tedesca.

– Su Instagram Michelle Hunziker ha un account da milioni e milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale seguitissimo e utilizzato con grande frequenza dalla presentatrice, sempre pronta a divertire il pubblico con varie gag.

Riproduzione riservata © 2023 - NM