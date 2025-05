Chi è Princ, il cantante serbo dell’Eurovision 2025

Princ: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore serbo protagonista all’Eurovision 2025.

A rappresentare la Serbia durante l’Eurovision 2025 è stato chiamato addirittura un principe, il “principe di Vranje”. Questa è la traduzione letterale del nome d’arte di Princ, cantante e attore teatrale pronto a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Princ: la biografia e la carriera

Stefan Zdravković, questo il vero nome di Princ od Vranje, è nato a Vranje, non lontano dal confine con il Kosovo, il 29 settembre 1993 sotto il segno della Bilancia. Trasferitosi a Belgrado nel 2002, comincia a suonare all’età di 15 anni, in particolare all’interno della band Šesta Žica, formata con alcuni amici.

La prima vera svolta della sua carriera arriva però nel 2020, quando viene scelto per il ruolo di protagonista nell’adattamento serbo del musical Jesus Christ Superstar. Dopo questa esperienza, prende parte a numerosi festival nell’Est Europa, in particolare tra Bielorussia e Bulgaria, ma non si fa mancare anche partecipazioni a eventi in Italia e Spagna.

Nel 2021 partecipa all’ottava edizione dell’edizione bulgara di The Voice, conquistando l’approvazione dei giudici ed entrando nella squadra di Ljubo Kirov. La sua avventura termina solo alle semifinali.

Forte di queste prime esperienze, nel 2022 prende parte al Pesma za Evroviziju, la selezione per decretare il cantante serbo all’Eurovision. Viene però costretto ad annunciare il ritiro a causa di alcuni problemi con Leontina Vukomanović, la cantautrice che aveva firmato il brano con cui avrebbe dovuto gareggiare.

Prende parte però l’anno successivo alla seconda edizione del contest, piazzandosi al secondo posto dietro Luke Black. Una parziale delusione ripagata dalla vittoria dell’edizione 2025 della selezione. Stavolta riesce a raggiungere la vittoria con il brano Mila, strappando un biglietto per l’Eurovision Song Contest di Basilea.

La vita privata di Princ: moglie e figli

Non sappiamo se sia fidanzato, sposato o sia single. Non dovrebbe avere figli, e anche sui social sembra dedicarsi soprattutto alla sua carriera.

Sai che…

– Grande appassionato di arti marziali, è staot campione nazionale di karate, e ha lottato anche all’interno della squadra nazionale.

– Di professione non è solo musicista, ma anche filologo, laureato tra l’altro in Lingua, letteratura e cultura scandinava all’Università di Belgrado.

– Suona la chitarra e la batteria.

– Non sappiamo dove vive, ma dovrebbe essere rimasto a Belgrado.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Princ ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

