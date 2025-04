Yuval Raphael: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di New Day Will Rise all’Eurovision.

La scelta di Israele per l’Eurovision 2025 è ricaduta su una cantante dal valore simbolico molto importante. A portare in alto il vessillo dello Stato ebraico è stata chiamata infatti Yuval Raphael, cantante israeliana famosa per essere una delle sopravvissute al massacro del festival musicale Supernova. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Yuval Raphael: la biografia e la carriera

Yuval Raphael è nata a Ra’anana, città distante pochi chilometri dal Tel Aviv, il 5 novembre 2000 sotto il segno dello Scorpione. Appassionata di musica fin da bambina, a sei anni si trasferisce con i genitori a Ginevra, in Svizzera, e qui rimane per tre anni. Tornata in Israele durante l’adolescenza, si dedica attivamente allo studio del teatro e, nonostante una natura timida, riesce a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Il periodo post-adolescenziale, vissuto in parte anche tra le fila dell’esercito, si rivela però complicato per Yuval. Dopo alcuni mesi di crisi personale, la ragazza si ritrova suo malgrado coinvolta il 7 ottobre 2023 nel massacro del festival musicale Supernova, perpetrato da Hamas.

Con altre cinquanta persone, Yuval si nasconde in un piccolo rifugio antiaereo vicino al kibbutz Be’eri, subendo l’attacco dei terroristi. Un’esperienza drammatica che si conclude in tragedia: solo 11 persone tra quelle che si sono nascoste con lei sono infatti riuscite a sopravvivere, e la stessa cantante deve fingere di essere morta sotto i corpi per 8 ore per poter aver salva la pelle.

Un’esperienza del genere non può ovviamente non rimanere impressa sulla propria pelle come una cicatrice difficile da nascondere. Da quel momento, Raphael decide infatti di diventare una testimone dell’orrore vissuto, e lo fa anche durante un intervento presso il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite.

In quell’occasione percepisce però ostilità da parte dei presenti, e anche per questo motivo decide di intraprendere la carriera musicale con forza, per mandare un messaggio chiaro: “Camminare nei corridoi con la spilla degli ostaggi e vedere i volti ostili puntati su di me mi ha dato ancora più forza per essere lì e pronunciare il mio discorso. Avrebbero voluto cacciarmi fuori con le mani, ma io ho solo calcato di più i tacchi sul pavimento per far sentire la mia presenza e attirare l’attenzione sulla spilla degli ostaggi. La musica, alla fine, è una voce: è portare la nostra voce al mondo e mostrarla“.

Forte di questa esperienza, nel novembre 2024 partecipa quindi allo show HaKokhav HaBa, la competizione di israele per selezionare il rappresentante all’Eurovision. Grazie a una serie di cover di alto livello, tra cui Anyone di Demi Lovato, Dancing Queen degli Abba e Writing’s on the Wall di Sam Smith, riesce quindi a vincere il concorso e a ottenere un posto per l’Eurovisions Song Contest 2025 di Basilea, gara cui prenderà parte con il brano New Day Will Rise.

La vita privata di Yuval Raphael: fidanzato e figli

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Yuval, non conosciamo molto. Sappiamo però che è fidanzata con un altro cantante israeliano, Ido Malka. Non sappiamo però quando sia cominciata la loro storia.

Sai che…

– Ha studiato anche la lingua araba.

– Come tante altre ragazze della sua generazione, ha scelto di prestare servizio militare nelle forze di difesa israeliane.

– Per quanto riguarda il suo stile, fin da piccola è stata influenzata dal jazz, dal blues e dal rock psichedelico. Gli artisti che maggiormente l’hanno formata sono però Beyoncé, Freddie Mercury e Céline Dion.

– Vive in Israele, ma non sappiamo precisamente dove. Probabilmente a Tel Aviv.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Yuval Raphael ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

