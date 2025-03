Chi è Parg, il cantante armeno protagonista all’Eurovision

Parg: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore armeno dell’Eurovision 2025.

L’Armentia punta sul pop elettronico per cercare di ben figurare all’Eurovision Song Contest 2025. Per rappresentare il paese eurasiatico è stato scelto infatti il cantautore Parg con la sua Survivor. Un artista pronto a conquistare il pubblico internazionale. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Parg: la biografia e la carriera

Pargev Vardanyan, questo il vero nome di Parg, è nato a Hayravanq, piccolissimo comune armeno, nel 1994 o nel 1995. Cresciuto a Volgograd, in Russia, ha studiato già da ragazzo cinema e teatro, appassionandosi però al mondo della musica. Fonda non a caso, quando è ancora un adolescente, la sua prima band, i The Edge Chronicles.

Tra il 2017 e il 2019 con la sua band dà vita a una tournée internazionale che tocca anche l’Ucraina e la Georgia. Tornato in Armenia nel 2022, si fa conoscere dal pubblico per la prima volta come artista solista, interpretando cover di brani di artisti come Brunette o Rosa Linn (famosa all’Eurovision per il brano Snap, cantato anche con Alfa nella versione per il pubblico italiano).

Molto apprezzato nel suo paese, conquista nel 2024 una candidatura per gli Armenian Music Video Award, grazie al singolo Araj. Poco tempo dopo, nel febbraio 2025, partecipa a Depi Evratesil, la competizione organizzata dall’emittente ARMTV per selezionare il rappresentante armeno all’Eurovision.

Grazie alla sua Survivor, già presentata nel novembre del 2024, riesce così a conquistare la vittoria, forte della preferenza del pubblico e della seconda posizione nella classifica della giuria nazionale e internazionale.

La vita privata di Parg: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale conosciamo pochi dettagli, ma sappiamo che nel 2024 si è sposato con Nana Vardanyan.

Sai che…

– Nel 2022 la sua famiglia è tornata in Armenia. Non sappiamo se abbia deciso di rimanere a vivere lì o se si sia trasferito altrove.

– All’inizio della sua carriera da solista ha aperto un concerto alla cantante francese ZAZ.

– Su Instagram Parg ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Parg, ecco una playlist presente su Spotify: