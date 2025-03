Kyle Alessandro: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore norvegese protagonista all’Eurovision.

All’Eurovision Song Contest 2025 ci sarà spazio anche per Alessandro. Ma nonostante il nome, non ha nulla a che vedere con l’Italia. Si tratta di Kyle Alessandro, cantautore e popstar norvegese che ha conquistato la possibilità di partecipare al contest europeo con il brano Lighter. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kyle Alessandro: la biografia e la carriera

Kyle Alessandro Helgesen Villalobos è nato a Levanger, piccola città della Norvegia, il 10 marzo 2006 sotto il segno dei Pesci. Cresciuto prima a Steinkjer, poi a Trondheim, si appassiona alla musica fin da bambino.

La sua prima esperienza importante nel mondo dello spettacolo arriva nel 2017, quando partecipa all’ottava edizione del talent show Norske Talenter. Successivamente prende parte ad altri programmi televisivi, debuttando negli stessi anni nel mondo della discografia con il suo primo album.

Per raggiungere il successo deve attendere il 2023, anno in cui partecipa con il gruppo Umami Tsunami al Melodi Grand Prix, il programma norvegese per scegliere il rappresentante del paese all’Eurovision. Il gruppo arriva fino alla finale, chiudendo però all’ultimo posto su nove partecipanti.

Consapevole di avere le carte in regola per arrivare sul palco europeo, Alessandro ci riprova, stavolta da solista, due anni dopo. Nell’occasione con il singolo Lighter riesce però ad arrivare alla vittoria, conquistando l’opportunità di prendere parte all’Eurovision Song Contest di Basilea.

La discografia in studio

2017 – Første kapittel

2023 – Evig & alltid

La vita privata di Kyle Alessandro: fidanzata e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio. Non sappiamo se sia fidanzato o sia single. Per il momento non ha ancora avuto figli.

Sai che…

– Per metà è spagnolo. Il padre ha infatti origini iberiche, mentre la madre è norvegese.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere in Norvegia, anche se non sappiamo precisamente dove abbia casa.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Kyle Alessandro ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito dai fan.

