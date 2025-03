Chi è Luk3, il creator-cantautore protagonista ad Amici

Luk3: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore di Amici famosissimo sui social network.

Tra i protagonisti dell’edizione 2024/25 di Amici di Maria De Filippi non sono mancati i giovani artisti in grado di sorprendere e dividere il pubblico, soprattutto perché mai come in questo caso nella scuola hanno avuto modo di entrare personaggi già piuttosto famosi. Ad esempio Luk3, cantautore e content creator molto conosciuto dai giovanissimi sui social network, oltre che cantautore in grado già di conquistare diversi successi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luk3: biografia e carriera

Luca Pasquariello, questo il vero nome di Luk3, è nato a Marcianise, in provincia di Caserta, il 3 marzo 2007 sotto il segno dei Pesci. Appassionato di musica fin da bambino, comincia presto a scrivere canzoni, diventando famoso tra i suoi coetanei soprattutto grazie ai social network.

Microfono cantante – notiziemusica.it

Conosciuto anche per aver lavorato a RDS, o meglio a RDS Next, la prima radio dedicata alla Generazione Z, fatta dalle star più amate del web, Luk3 non ha mai nascosto la sua voglia di imporsi soprattutto nel mondo della musica. Un mondo in cui di soddisfazioni se ne è già tolte diverse.

Nonostante la giovanissima età ha infatti già pubblicato diverse canzoni (le più famose sono Tutta rosa e Alice, pubblicate anche in lingua spagnola), in collaborazione tra l’altro anche con un ex allievo della scuola di Amici, Ascanio. Ed è anche per questo motivo che l’attesa per lui nella scuola di Maria De Filippi è stata fin da subito altissima.

Luk3 ad Amici

Il percorso di Luca all’interno della scuola è stato di alti e bassi fin dalla prima puntata. Non voluto da Rudy Zerbi durante la prima puntata, è stato conteso da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. A spuntarla è stata la showgirl.

Spesso a rischio eliminazione a causa di sfide e compiti piuttosto ardui, è riuscito nel corso delle puntate a guadagnare l’apprezzamento da parte di Zerbi, finendo invece nel mirino di Pettinelli, che aveva inizialmente deciso di impedirgli l’accesso al Serale, salvo poi cambiare idea.

La vita privata di Luk3: chi è la fidanzata

Non si conoscono moltissimi dettagli sulla vita sentimentale di Luk3, piuttosto movimentata. Sappiamo che ha dedicato una canzone ad Alice Mordenti, tiktoker con cui ha avuto una relazione ed è rimasto in buoni rapporti.

Ha dedicato un brano anche a Sara Esposito, altra ragazza molto famosa sui social. Nonostante in molti sperassero in una storia tra loro, i due sono però rimasti solo ottimi amici. Al momento non sappiamo se sia fidanzato o meno.

Durante la sua permanenza ad Amici ha quindi iniziato una storia con la ballerina Alessia. Anche in questo caso ha avuto alti e bassi, anche a causa dell’ingresso nella casetta di un’altra ballerina, Raffaella.

Sai che…

– Nelle sue canzoni parla principalmente di amore e sentimenti, attraverso testi sentimentali ma anche goliardici.

– Oltre che cantante è un famoso tiktoker, membro peraltro della house HouseGram.

– Non sappiamo se per questioni di carriera si sia trasferito da Marcianise.

– Non abbiamo informazioni su guadagni e patrimonio.

– Vera star dei social network, su Instagram ha un account da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok con il suo profilo ha centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Luk3, ecco una playlist presente su Spotify: