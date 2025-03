Chi è Go-Jo, il cantante australiano di origini francesi protagonista all’Eurovision 2025

Go-Jo: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante di origini francesi dell’Eurovision 2025.

Dall’Australia con furore, ma passando per la Francia. Go-Jo è il cantautore e musicista scelto dal paese oceanico per rappresentare quel pezzo di mondo all’Eurovision Song Contest 2025. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Go-Jo: la biografia e la carriera

Marty Zambotto, questo il vero nome di Go-Jo, è nato a Manjimup, la più remota città dell’Australia Occidentale, il 25 novembre 1995 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica già da bambino, comincia a suonare a 13 anni la chitarra e scrive in quegli anni le sue prime canzoni, soprattutto per altri artisti.

Dà quindi il via alla sua carriera da solista e, per raggiungere il successo, sceglie di trasferirsi a Sydney. Qui si fa conoscere non solo per le sue composizioni originali, ma anche per le cover eseguite con la sua chitarra, tra cui una della celebre Iris dei Goo Goo Dolls che spopola su Spotify.

Raggiunge successivamente la viralità con il singolo Mrs. Hollywood, grazie al contributo di TikTok, e nel giro di pochi anni diventa una delle star emergenti della musica australiana. Non a caso, il 25 febbraio 2025 viene selezionato dall’emittente SBS come rappresentante dell’Australia all’Eurovision Song Contest di Basilea con il brano Milkshake Man.

La vita privata di Go-Jo: fidanzata e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio. Non sappiamo se sia fidanzato o se abbia dei figli, ma sappiamo che ama viaggiare ed esibirsi in ogni tipo di contesto.

Sai che…

– Ha origini francesi da parte di padre, mentre la madre è australiana.

– Il suo brano per l’Eurovision è stato co-composto con gli Sheppard.

– Non sappiamo se abiti ancora a Sydney o si sia trasferito.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Go-Jo ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Su TikTok è però ancora più famoso, con un account da vera celebrità.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Go-Jo, ecco una playlist presente su Spotify: