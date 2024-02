Gaetano Curreri: la carriera, la vita privata e le curiosità sul leader degli Stadio, uno dei principali collaboratori di Vasco Rossi e Lucio Dalla.

Gaetano Curreri è uno dei musicisti di maggior talento della nostra canzone. Al di là della sua inequivocabile bravura al pianoforte e alle tastiere, e al suo timbro particolare, caldo e avvolgente, è soprattutto un autore di altissimo livello. Non a caso, ha firmato alcuni dei più grandi successi italiani degli ultimi vent’anni. Ripercorriamo insieme la sua carriera e la sua vita privata attraverso alcune curiosità.

Chi è Gaetano Curreri: biografia e carriera

Gaetano Curreri è nato a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, il 26 giugno 1952 sotto il segno del Cancro. Inizia la sua carriera suonando nelle balere sul finire degli anni Sessanta. L’incontro con il giovanissimo Vasco Rossi gli cambia però la vita.

I due iniziano una proficua collaborazione, fondano a Bologna Punta Radio, una delle prime emittenti libere d’Italia, e sul finire degli anni Sessanta lavorano ai primi due album del Blasco, …Ma cosa vuoi che sia una canzone… del 1978 e Non siamo mica gli americani!. In entrambi Curreri è presente sia come musicista che come arrangiatore. Pur divenendo salturia, la collaborazione tra i due continua anche negli anni a venire.

Ma dal 1979 Gaetano non ha più il tempo per rimanere nel team di fedelissimi del rocker di Zocca. Viene infatti scelto da Lucio Dalla per prendere parte al tour Banana Republic che vede l’artista bolognese affiancato dal cantautore Francesco De Gregori.

Sotto l’ala protettiva di Dalla e del chitarrista Ricky Portera, Gaetano ha modo di crescere molto artisticamente, e nel 1981 decide di fondare una band tutta sua: nascono così gli Stadio. Il loro primo singolo è Grande figlio di putt***:

Dopo anni di proficua collaborazione, nel 1990 Gaetano si separa bruscamente da Dalla e, con l’aiuto di Vasco, riesce a far firmare agli Stadio un contratto con la EMI Italiana.

Tra gli anni Novanta e i Duemila la band riesce così a pubblicare una serie di album ben accolti dalla critica e apprezzati anche dal pubblico. Il loro più grande successo rimane però il brano Un giorno mi dirai, presentato al Festival di Sanremo nel 2016 e premiato con la vittoria finale:

Cosa fa oggi Gaetano Curreri?

Dopo aver collaborato con alcuni artisti in gara a Sanremo negli anni Duemilaventi, tra cui Irene Grandi, l’artista ha avuto alcuni problemi di salute. Fortunatamente è riuscito a riprendersi e nel 2024 è stato anche ospite di una puntata diurna di Amici di Maria De Filippi.

La vita privata di Gaetano Curreri: moglie e figli

Gaetano non ha mai amato essere al centro del gossip, e ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Sappiamo comunque che è sposato dagli anni Ottanta con una donna di nome Alessandra. Nonostante un matrimonio felice e ricco di grandi soddisfazioni, i due non hanno avuto figli.

Sai che…

– Gaetano Curreri è alto 1 metro e 70.

– Quali sono le origini di Gaetano Curreri? La famiglia del cantante proviene dalla Sicilia, e in particolare da Sciacca, in provincia di Agrigento.

– Ha prodotto il primo album del cantautore bolognese Luca Carboni.

– Gaetano è uno dei cantautori più prolifici della nostra musica. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Un senso, Buoni o cattivi e Rewind, interpretate da Vasco, …E dimmi che non vuoi morire, cantata da Patty Pravo, La tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio, scritte per Irene Grandi, Vuoto a perdere, disco di platino di Noemi.

– È autore anche della canzone Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè, presentata al Festival di Sanremo 2019.

– Durante un concerto ad Acireale, nel marzo 2003, Gaetano è stato colpito da un ictus. Fortunatamente venne salvato da un medico presente tra il pubblico.

– Ha dichiarato durante il Festival di Sanremo 2016 di essere un tifoso della Fiorentina.

– Gaetano Curreri è stato protagonista di una brutta caduta durante un concerto degli Stadio a Castelraimondo, in provincia di Macerata, nel maggio 2019.

– Dove vive Gaetano Curreri? Possiede una villa a Poggio, sull’isola d’Elba, ma non sappiamo dove abita abitualmente.

– Nemmeno i suoi guadagni sono mai stati resi noti.

– Su Instagram Gaetano Curreri ha un account non ufficiale.

