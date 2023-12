Plant: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante pugliese protagonista a Sanremo con la Sad.

La Sad italiana continua a far discutere. Qualcuno li vorrebbe lontani da Sanremo, qualcuno lontani dall’Italia, ma tutti sono incuriositi da questi tre ragazzi che promettono di rivoluzionare per sempre il mondo della musica nel nostro paese. Per conoscerli meglio, scopriamo qualcosa in più su Plant, il membro pugliese della band.

Chi è Plant: biografia e carriera

Francesco Emanuele clemente, questo il vero nome di Plant, è nato ad Altamura, in provincia di Bari. Non conosciamo la sua data di nascita, ma sappiamo che fin da piccolo si è appassionato alla musica. Mentre i suoi coetanei giocano a calcio o impazzivano per i motorini, lui s’innamora molto presto delle sette note. Anche grazie alla nonna, che per prima gli ha regalato una chitarra in quarta elementare.

rapper

Durante gli anni della scuola superiore comincia ad appassionarsi di musica rap e si dedica ai freestyle insieme ad alcuni amici. Da quel momento nascono i suoi primi pezzi, grazie anche alla collaborazione di altri musicisti.

Nonostante non abbia mai amato la scuola, è riuscito a diplomarsi (con un onestissimo 60, il voto minimo per superare le superiori). Chiusa la parentesi scolastica, ha iniziato a dedicarsi solo alla musica. Già a 16 anni era riuscito a far girare il suo nome grazie ad alcuni pezzi diventati un successo tra una piccola nicchia di fan.

Da quel momento in poi inizia, seppur non da subito, a salire su a Milano per cercare opportunità per rendere la musica un lavoro, e non solo una passione. Finita la maturità, anche grazie alla ‘generosità’ dei professori, si trasferisce nel capoluogo lombardo, accontentandosi di vivere in un quartiere non proprio elitario. Contattato da una piccola etichetta, cerca di raggiungere il successo, ma non riesce a imporsi.

La svolta arriva quando, dopo essere stato sfrattato dai proprietari di casa, viene ospitato dall’amico Tommy, oggi manager della Sad. A casa sua ha l’opportunità di conoscere Theø e Fiks e in un monolocale con loro due, durante la pandemia, nasce il progetto La Sad, concretizzato da Summersad, un brano che apre loro le porte per il successo a livello nazionale:

Cosa fa oggi Plant?

Apprezzatissimo membro della Sad, il rapper il 3 dicembre 2023 ha potuto celebrare un grande traguardo: con tutta la band è stato confermato da Amadeus nel cast del Festival di Sanremo 2024.

La vita privata di Plant: chi è la fidanzata?

Non sappiamo chi sia la fidanzata di Plant, ma sappiamo che ha un rapporto molto speciale con la nonna. Per quanto riguarda le donne, ha dichiarato di non voler stare con una sua fan, preferisce avere storie con ragazze che non sappiamo chi sia.

Sai che…

– Per quanto riguarda la religione, come riferito in un’intervista a Rolling Stone Italia, pur essendo cresciuto in una famiglia religiosa, non si ritiene cattolico. Ha una visione della vita più buddista.

– Ha un fratello più piccolo ed entrambi da ragazzini sono stati vittime di bullismo.

– Dove vive Plant? A Milano con gli altri membri della band, ma il suo sogno è acquistare una casa a Milano e una ad Altamura, paese che resta sempre nel suo cuore.

– Ha lottato con la depressione e continua a pensare che certi traumi ci seguano per tutta la vita.

– La sua ambizione? Creare una nuova scena punk europea.

– Per quanto riguarda Sanremo, sogna di baciare sulla bocca Amadeus.

– Su Instagram Plant ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM