Chi è Annamaria Berrinzaghi, la madre e manager di Fedez

Annamaria Berrinzaghi: la carriera e la vita privata della madre e della manager di Fedez, protagonista anche in The Ferragnez.

C’è una grande donna nella vita di Fedez, uno dei segreti del suo incredibile e ineguagliabile successo. E non stiamo parlando di Chiara Ferragni, ormai quasi sua ex moglie. Come si può evincere anche dalla serie Amazon Prime The Ferragnez, figura centrale nella sua vita e nella sua carriera è stata ed è tuttora la madre, Annamaria Berrinzaghi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua storia.

Chi è Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez: biografia e carriera

Classe 1964, Annamaria, detta Tatiana, è nata a Genova il 7 novembre sotto il segno dello Scorpione. Donna dal grande senso degli affari, è stata la prima a credere nel figlio e ad accompagnarlo in tutto il suo percorso professionale, diventando a tutti gli effetti la sua manager, aiutata da avvocati e commercialisti di primo piano.

Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi

Nella sua vita ha vissuto insieme al marito Franco Lucia e al figlio tra Buccinasco e Corsico, nel milanese, prima dell’exploit incredibile del rapper, diventato in pochissimi anni una vera stella del mondo della musica e non solo. Un artista che deve alla madre molte delle sue fortune.

Proprio Annamaria, come si può notare anche da The Ferragnez, è alla base di alcune delle scelte più importanti nella carriera del rapper. Non a caso viene definita ‘momager‘, termine americano che indica le madri-manager.

La vita privata di Annamaria Berrinzaghi: marito e figli

Suo malgrado Annamaria è finita negli ultimi anni sotto i riflettori, e in qualche occasione ha anche raccontato alcuni dettagli della sua vita privata con il marito e con il figlio. In un’intervista al Corriere della Sera rivelò: “Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio“.

Molto felice il matrimonio con Franco Lucia, il padre di Fedez. Anche se i due hanno scelto di seguire in maniera molto differente il figlio. L’uomo è infatti rimasto fermo sul suo lavoro di magazziniere, lasciando che fosse Federico a occuparsi dei suoi affari, al contrario di Annamaria, che ha scelto invece di seguirlo molto da vicino.

Chi è il marito di Annamaria Berrinzaghi?

Per quanto riguarda il padre di Fedez, Franco Lucia, sappiamo che di professione fa il magazziniere e che ha rifiutato di farsi pagare i contributi dal figlio per andare anticipatamente in pensione. Inoltre, sappiamo anche che è un ex orafo e che in passato aveva una grande capacità di vendere. Un’abilità che a quanto pare ha trasmesso al figlio.

Sai che…

– Fedez ha dichiarato di essere un ‘piccolo Stachanov‘, proprio come la madre. I due hanno infatti un carattere molto simile, e sono dei ‘guerrafondai’.

– Ha diversi tatuaggi.

– La passione per la musica di Fedez deriva anche dalle sue scelte. Fu infatti la prima a portarlo a un concerto, in particolare dei blink-182.

– Lei e il marito hanno scelto di chiamare il figlio Federico Leonardo per due motivi: il secondo nome era quello del nonno paterno, mentre il primo nome è stato estratto a sorte tra alcuni nomi che piacevano a entrambi i genitori.

– Su Instagram ha un account dedicato quasi del tutto alla famiglia.

Riproduzione riservata © 2024 - NM