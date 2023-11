Alla scoperta di Omar Pedrini, cantante e chitarrista italiano che ha conquistato il mondo della musica al fianco di Francesco Renga. Poi il dramma della malattia e l’inizio di una nuova vita.

Omar Pedrini (28 maggio 1967 sotto il segno dei Gemelli) è uno dei massimi esponenti della musica rock italiana. Indimenticabile ai tempi dei Timoria al fianco di Francesco Renga, originale nella sua carriera da solista. Il tutto nella cornice di una vita vissuta a lungo sul filo del rasoio, tra eccessi e vizi. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Omar Pedrini: biografia e carriera

Non c’è dubbio che Omar Pedrini rappresenti gli stereotipi del rocker in carne e ossa. Droghe pesanti, alcool (tanto alcool), donne, tatuaggi e vita senza regole. Se non quelle dettate dal rock ovviamente. Nasce da padre operaio e da madre hippy, e proprio grazie a lei inizia ad andare ai concerti di alcuni dei mostri sacri della musica italiana come Guccini e Dé Andre.

Inizia a capire che forse la musica fa inevitabilmente parte del suo destino quando al liceo si ritrova come professore, anzi supplente, Roberto Vecchioni. E in effetti lui, ancora adolescente, viene messo di fronte alla prima scelta importante della sua vita: una chitarra o un motorino.

La scelta ricade inevitabilmente sulla prima e, nonostante le prese in giro dei compagni di scuola, oggi rifarebbe la rifarebbe. Fortunatamente. Cresce e vive in uno dei quartieri difficili di Brescia, frequenta il tifo organizzato della squadra di calcio della sua città e con il successo ottenuto dai Timoria ogni vizio diventa facilmente accessibile.

Droga e pornostar nei camerini, fiumi di alcool (preferibilmente vodka) e macchine potenti. Di fatto Omar è riuscito a dilapidare una fortuna in pochissimi anni facendosi terra bruciata intorno a causa dei suoi comportamenti decisamente sopra le righe. Tra i pochi che hanno sempre creduto in lui c’è stato il padre, ed è proprio grazie a lui che è riuscito a salvare la sua carriera.

Alla fine degli anni Novanta Francesco Renga lascia i Timoria e Pedrini sale ufficialmente in cattedra. Da cantante Pedrini dà una nuova sfumatura alla musica dei Timoria, rispolverando il rock che aveva caratterizzato il gruppo nei suoi primi anni. Poi, sull’onda del successo, l’inizio della carriera da solista e un nuovo capitolo della sua incredibile vita di artista, caratterizzata da successi come questo:

Poi arriva il capitolo più difficile nella vita di Omar Pedrini: la malattia. Un problema congenito al cuore (aneurisma aortico), già messo a dura prova dalla cocaina e dai ritmi sfrenati dell’artista. La necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico in America. I costi dell’operazione e il conto in banca quasi a zero con un figlio da mantenere, quello avuto a ventiquattro anni dalla storica fidanzata del liceo.

Da lì la svolta: la prima operazione e la pausa dal mondo della musica per evitarne i ritmi frenetici. Una piccola attività da commerciante nel mondo del vino e poi di nuovo il richiamo del palcoscenico, questa volta senza quelle tentazioni che accompagnano il mondo della musica.

Cosa fa oggi Omar Pedrini?

Negli anni recenti Omar si è impegnato a portare ancora in giro per l’Italia la musica dei Timoria e quella dei suoi album da solista. Nel 2021 è stato pubblicato d’urgenza per la terza volta al cuore. Un momento di difficoltà a cui ha fatto seguito un altro doppio intervento nel 2023, anno dell’uscita del suo nuovo album in studio, Sospeso.

Omar Pedrini: la discografia in studio da solista

1996 – Beatnik

2004 – Vidomàr

2006 – Pane, burro e medicine

2014 – Che ci vado a fare a Londra?

2017 – Come se non ci fosse un domani

2023 – Sospeso

La vita privata di Omar Pedrini: moglie e figli

Come detto, prima di mettere la testa a posto Pedrini ha voluto vivere fino in fondo il suo essere una stella della musica rock, sesso incluso, ovviamente. La prima svolta arrivata a ventiquattro anni, con la nascita di Pablo, avuto dalla fidanzata del liceo. Proprio la nascita del bambino servirà a Pedrini per combattere la dipendenza dalle droghe.

Il cantante ha poi avuto una lunga relazione con la showgirl Elenoire Casalegno, storia finita in seguito a una crisi tra i due. Passano solo pochi mesi e il cantante si ritrova nuovamente sui giornali di gossip che parlano della storia tra Omar Pedrini e Veronica Scalia, nota avvocatessa di Padova da cui ha avuto la seconda figlia, Emma Daria. Il terzo figlio del cantante, nato sempre dall’amore con Veronica, è Leone Paolo, venuto al mondo il 6 febbraio 2021.

Dal 2014 Veronica è la moglie di Omar Pedrini e lo stesso cantante, intervenuto ai microfoni de il Fatto Quotidiano, ha svelato un curioso retroscena sul matrimonio organizzato… in una settimana: “Poco prima dell’ultima operazione, volevo fare testamento, così ho chiamato il sindaco di Brescia e gli ho detto: “Mi devi un favore, ho contribuito alla tua elezione, quindi sposami entro una settimana“.

Sai che…

– Ha chiamato Pablo il suo primo figlio in onore del poeta Pablo Neruda.

– Fino all’età di 28 anni è stato vegetariano. Successivamente ha cominciato a consumare carne, ma in quantità limitata.

– Grande tifoso del Brescia, ha più volte indossato la maglia della sua squadra in concerto. Simpatizza anche per la Sampdoria, anche perché ha un forte legame con la città di Genova.

– Nel 2018 ha pubblicato il libro Angelo ribelle.

– Dove abita Omar Pedrini? Vicino Siena, a Cetona, comune in cui possiede una tenuta agricola.

– Qual è la malattia di Omar Pedrini? Da anni convive con gravi problemi al cuore.

– Omar Pedrini è il figlio di Orietta Berti? Nonostante sul web qualcuno ogni tanto se lo chieda, la risposta è no.

– Su Instagram Omar Pedrini ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Non è invece presente su TikTok.

